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После победы Украина должна стать примером для всего мира, – Тайра

Мария Шевчук
Общество
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После победы Украина должна стать примером для всего мира, – Тайра

Украинцы уже сейчас строят новую страну, которая станет примером мирового сообщества. Украинцы должны быть как никогда едины. Для наших детей, для детей погибших.

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Об этом заявила парамедик, волонтер и основатель благотворительного фонда "Мрия" Юлия Паевская Тайра во время мероприятия "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины".

"Победа еще не одержана. Нужно очень многое делать ради нее, нужно объединяться, чтобы добить врага. Украина идет в будущее. Его творим именно мы. Его творит наша душа, наше сердце и наши планы. Нам нужно строить новую страну как пример для всего мира. Где будет закон, не будет взяток и преступлений", – подчеркнула Тайра.

Волонтер отметила, что воины после победы вернутся с большой раной в душе из-за потери собратьев, родных людей.

"Вот чтобы все эти жертвы, эти страдания не были напрасны, перед нами становится сверхответственная задача – построить новую страну. Для наших детей, для детей погибших. Наша совесть не может нам позволить в этом проиграть. Победа – это будет только начало, а дальше задачи будут еще больше", – заявила Юлия Паевская.

Она также призвала украинцев к единству не только перед лицом врага, но и перед вызовами, стоящими внутри общества.