После отдыха на Азовском море украинцы жалуются на интоксикацию: названа причина
Медузы, заполонившие побережье Азовского моря в этом году, могут стать причиной интоксикации организма, особенно у людей со слабым иммунитетом. Причем вызвать ее может не только контакт с этим морским существом, но и запах разлагающихся организмов, которые не убирают с пляжа.
Как сообщает "РИА Мелитополь", в большинстве случаев интоксикации в море вызывают контакты с кишечнополостными. В этой группе беспозвоночных из более 9000 видов примерно 100, относящихся к типу стрекающих (Cnidaria), считаются ядовитыми.
Врачи рекомендуют при ожогах медуз промывать их морской водой, а также сменить купальный костюм после выхода из моря.
Напомним, по состоянию на 6 августа в популярном курортном городе Бердянске украинцы жаловались на нашествие комаров, которые"тучами заедают отдыхающих". Кроме того, побережье укрыто мертвыми медузами. На опубликованных в сети кадрах видно, что их размеры просто поражают.
Также ранее в поселке Кирилловка в Запорожской области у девочки после купания в море тело покрылось красными пятнами. Лекарственные средства, которые родители ребенка использовали, чтобы убрать их, помогли не сразу. Местные жители уверены, что причиной раздражения стали медузы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, доктор географических наук, профессор Игорь Пилипенко пояснил, что проблема нашествия медуз в Азовском море связана с тем, что увеличивается соленость моря, а вместе с тем улучшаются условия для их развития.
кандидат биологических наук Петр Кулик считает, что медузы никогда не исчезнут из Азовского моря. Однако все зависит от изменений солености водоема.