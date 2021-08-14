После отдыха на Азовском море украинцы жалуются на интоксикацию: названа причина

Медузы, заполонившие побережье Азовского моря в этом году, могут стать причиной интоксикации организма, особенно у людей со слабым иммунитетом. Причем вызвать ее может не только контакт с этим морским существом, но и запах разлагающихся организмов, которые не убирают с пляжа.

Как сообщает "РИА Мелитополь", в большинстве случаев интоксикации в море вызывают контакты с кишечнополостными. В этой группе беспозвоночных из более 9000 видов примерно 100, относящихся к типу стрекающих (Cnidaria), считаются ядовитыми.

Врачи рекомендуют при ожогах медуз промывать их морской водой, а также сменить купальный костюм после выхода из моря.

Напомним, по состоянию на 6 августа в популярном курортном городе Бердянске украинцы жаловались на нашествие комаров, которые"тучами заедают отдыхающих". Кроме того, побережье укрыто мертвыми медузами. На опубликованных в сети кадрах видно, что их размеры просто поражают.

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Также ранее в поселке Кирилловка в Запорожской области у девочки после купания в море тело покрылось красными пятнами. Лекарственные средства, которые родители ребенка использовали, чтобы убрать их, помогли не сразу. Местные жители уверены, что причиной раздражения стали медузы.

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