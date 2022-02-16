После начала 'вторжения' РФ над восточными рубежами Украины заметили американский беспилотник Global Hawk

Американский разведывательный беспилотник заметили над Украиной в первые часы среды, 16 февраля. Он мониторит ситуацию вокруг Киева, в восточных областях и в граничащих с Украиной странах на фоне информации о возможном вторжении РФ.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar 24. Речь идет про стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk (бортовой номер 04-2021, позывной #FORTE11).

Он стартовал с американской авиабазы в Италии и с утра 15 февраля курсирует в воздушном пространстве Украины, летая от украинско-белорусской границы до Киева и Азовского моря восточнее линии соприкосновения с ОРДЛО.

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Отметим, что Global Hawk может находиться в воздухе до 32 часов и является крупнейшим по размерам и массе серийным БПЛА в мире.

Ранее британские таблоиды с ссылкой на якобы источники в разведке выдали материалы о том, что 16 февраля Кремль "отдаст приказ на вторжение в Украину". В то же время другие иностранные издания сообщали, что "вторжение" может начаться 15 февраля.

Панические настроения о возможном полномасштабном вторжении российских войск за последние три дня достигли критического уровня. Пользователи сети не отчаиваются и шутят по поводу постоянно меняющихся дат нападения РФ, а также смеются над тем, кто, поддавшись панике, бежал из Украины.

Отметим, что власти Украины подчеркивают: предпосылок для широкомасштабной войны на данный момент нет. Президент Украины Владимир Зеленский даже объявил 16 февраля 2022 Днем единения. В этот день Государственный флаг Украины поднимут на домах во всех населенных пунктах страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля, президент США Джо Байден выступил с обращением насчет ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он заявил, что Россия все еще может напасть на нашу страну и подчеркнул, что отвод российских войск от Украины пока не зафиксирован.