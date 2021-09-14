Гордился сыном и тяжело работал, чтобы помочь больной маме: что известно об убитом бойце ВСУ с Житомирщины

На Донбассе 12 сентября погиб еще один украинский военный – 27-летний Артур Голуб с Житомирской области. Российско-оккупационные войска подбили его грузовик управляемой ракетой в районе Верхнеторецкого. У бойца остались больная мама и маленький сын.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Артур Голуб был уроженцем города Малин и воевал на фронте не так долго – года полтора. "Он пошел воевать по зову сердца, как настоящий мужчина. Он был патриотом, таких очень мало как в армии, так и в мирной жизни", – говорит OBOZREVATEL его товарищ Николай Ставицкий.

"Это добрейшей души человек, человечище! Очень жизнерадостный, он чужому счастью радовался, казалось, больше, чем своему. И улыбался, поддерживал, приходил на помощь. Таких больше не будет", – рассказывает сослуживица погибшего Анастасия.

Видео дня

До службы Артур работал водителем грузовика, а учился в Национальном университете биоресурсов, сообщили на странице его родного 503-го Отдельного батальона Морской пехоты в Facebook.

Николай рассказывает, что когда они стояли под Горловкой, то Артур на своем грузовике мог проехать по таким местам, где другие водители просто отказывались это делать.

Незадолго до своей гибели он написал Николаю о том, что первый раз прыгнул с парашютом. Это была их последняя переписка.

"Этим летом он первый раз прыгнул с парашютом, чтобы стать десантником. А весной сдал на берет морского пехотинца, преодолев полосу препятствий. Он был очень счастлив. Он был честный парень, очень справедливый и бесстрашный. Такой взрослый ребенок. Очень старательно относился к своим обязанностям, когда был водителем. Его машина была всегда по техническому состоянию одной из лучших в батальоне", – рассказывает Николай.

Мужчина был в разводе с супругой, но у него остался маленький сын Дима, которого он очень любил.

"Диме около 8 лет. Артур души в нем не чаял. Перед выходом в сектор где-то полтора месяца назад они виделись всего один час. Он гордился своим сыном, все время с ним созванивался. Это был очень светлый и добрый человек, ни о ком слова плохого не скажет", – рассказывает его знакомая Анна.

Кроме того, у бойца остались младший брат и больная мама, которой он отдавал все свои деньги на лечение. В Мариуполе на учениях между ротациями Артур всегда по ночам подрабатывал на второй работе. Разгружал мешки на каких-то складах, чтобы заработать деньги на операцию маме.

Похоронить Артура Голуба решили в его родном Малине на Житомирщине во вторник, 14 сентября.