Пропагандируя, вбивая пропаганду ненависти, расизма, шовинизма, насилия, в головы граждан РФ кремлевские кукловоды войны думали, что это ударит исключительно по тем странам, которые РФ хочет оккупировать, например, по Украине.

Милитаризация населения, включая милитаризацию несовершеннолетних, начиная с детсада — официальная программа РФ, готовящая мясо войны, то есть юнармии путинцев, готовые взять оружие в руки.

Пропаганда страшная, не щадящая никого. Так же она работает и в ОРДЛО, создавая там, на долгие годы прослойки тех, кто любой ценой будет убивать и умирать за идеи Кремля и РФ.

Но…жизнь она такая штука, что поговорка "не рой другому яму", играет уже даже не красками, а фактически стала жизненной догмой, правда, граждане РФ этого не понимают.

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Поэтому по РФ несется волна. Волна подростковых террористов, устраивающих террор.

Каждый месяц, а то и два раза на месяц РФ трясет от сообщений "расстрел в школе-колледже-институте".

Новости из РФ: В Серпуховском женском монастыре подросток взорвал самодельное устройство, восемь человек пострадали. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взрыв мог устроить бывший ученик православной классической гимназии 18-летний Владислав Струженков. Во время учебы он подвергался буллингу….

Еще один студент РФ, еще один смертник, решивший подорвать себя и таких, как он. Бывший студент православной гимназии подорвал себя и еще 7 человек у дверей Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. На самом деле ничего удивительного. Православный джихад – термин, который впервые прозвучал в ходе первой чеченской войны. Со временем набрал популярность и звучал не только в Чечне, но и Сирии, в Украине (что было весьма необычно), в Карабахе. Россиян десятилетиями воспитывали агрессивной нацией, зажатой в кольце “врагов”, как идеологических, так и религиозных, но “с которой” бог!

Самодельную бомбу в православную гимназию при Серпуховском женском монастыре принес 18-летний Владислав Струженков. В результате взрыва пострадал он сам и 15-летний Иван Г. — у него рваные раны обеих ног и ожог бедра. Сейчас его госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр.

Не удивлюсь, если и в этом деле найдут "украинский след".

Вчерашние детки, марширующие в детсадах с автоматами в милитари форме, кричащие "на Берлин", сегодня выходят на тропу войны, оттачивая полученные знания и эмоции. Хорошо, что на русских. Важно, что на РФ.

Посеянный Кремлем ветер, начинает пожирать россиян.

Кто сеет ветер — пожнет бурю!

Им некуда деть то, что в них вложено, детям, подросткам, взрослым.

Поэтому они несут это в массы. И, полученные в учебных заведениях из милитари-пропаганды знания и эмоции, это не совсем разумное, доброе, вечное.

Что ж… никого не жалко, никого. Моя эмпатия выгорела и в степях Донбасса под русскими Градами. Просто поучительное!

Поучительное, хотя бы потому, что российская сеть ВКонтакте, где молодежь получает необходимые для терактов знания, теперь доступна и в Украине и молодежь, воспитанная в пророссийских семьях православных адептов МП в Украине, тоже копирует своих московских сверстников.

На днях благодаря работе СБУ в Черкассах была предотвращена попытка теракта, которую готовили студенты Черкасского колледжа.

Новости из Украины: Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двух студентов одного из колледжей Черкасской области, которые готовились к осуществлению массового расстрела учащихся. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Правоохранители установили, что двое студентов публиковали в запрещенной на территории Украины социальной сети "ВКонтакте" фото- и видеоматериалы о планировании массового расстрела одногруппников.

Отмечается, что они также призывали других подростков присоединяться к их группе для физической расправы над ровесниками.

РФ вложила и вкладывает огромные средства в то, чтобы сделать поколения готовые убивать. Помните об этом! И когда вы пишите "они же дети", защищая милитаризированных несовершеннолетних ОРДЛО, марширующих с автоматами и грозящим укро-хунте дойти до Киева и Берлина, помните о том, что дети растут. И за годы оккупации ОРДЛО вчерашние 7-летние стали сегодняшними призывниками ОРДЛО и РФ.

Ну, что ж, РФ, как говорится — лови волну! А нам, нам не расслабляться и держать ситуацию с ВКонтакте под контролем. Обращайте больше внимания на подростков, обращайте внимание на круг их общения, помните адепты МП потенциальные православные террористы, готовые к джихаду и террору!