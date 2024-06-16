Чему украинку может научить Германия и что у нас гораздо лучше: история беженки из Киева о конвертах, толерантности и желании вернуться домой

Киевлянка Наталья Клыкова-Волянюк с двумя дочками уже третий год живет в Германии. На десятый день полномасштабной войны муж Натальи Юрий посадил их в эвакуационный поезд, а сам отправился в военкомат.

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В интервью OBOZ.UA Наталья рассказывает, что уже давно бы вернулась в Киев, но остается в Германии, чтобы муж-военный не переживал еще и за семью.

– Расскажите о своем пути в Германию.

– После начала полномасштабной войны мы десять дней провели в бомбоубежище в Киеве. Моей младшей дочери Мии был 1 год и 2 месяца, старшей Софии тогда исполнилось 18. Муж с другими мужчинами с первых дней занимался охраной и защитой нашего жилищного комплекса, мы его почти не видели, он все время был на дежурстве. Но 1 марта ракета прилетела неподалеку и муж сказал: "Все, девочки, собирайтесь, надо ехать".

Мы отправились на вокзал с небольшими рюкзачками за плечами вместе с моей мамой и собакой, которую оставить никак не могли. Пять часов на вокзале под звуки сирен, и муж посадил нас в эвакуационный поезд на Варшаву. Мы только успели поспешно попрощаться.

Проведя нас, муж сразу отправился в военкомат. Я знала, что так будет. Он хотел уйти на фронт еще в 2014 году, но тогда его не брали.

– Он командует подразделением?

– Да. Раньше он не имел отношения к военной службе, последние 15 лет работал коммерческим директором, руководил проектами.

Я ему присылаю много видео о наших девочках. Он в курсе всех наших мелочей. Мы женаты 21 год и привыкли все время быть вместе. Он знает даже о моих друзьях по языковым курсам. Мия здесь ходит в садик, он знает о детях. Говорит, что для него это важно, потому что мы живем свою жизнь вместе.

Он мне рассказывает о своих ребятах. Когда у них была страшная ситуация, их накрыло, я это почувствовала еще ночью. Утром начала писать ему, а только вечером он вышел на связь и коротко рассказал.

Раз в полгода нам удается увидеться. Месяцев через восемь после отъезда, когда был отпуск, мы встретились во Львове. Затем он был на учебе в Польше, и командиры разрешили приехать семье. Мы виделись только по вечерам и в выходной. Потом мы ездили в Николаев к его маме, потому что она еще не видела нашу вторую дочь. А когда военным разрешили на время отпуска уезжать за границу, он приезжал к нам на Новый год.

Сейчас в июле предстоит отпуск, и мы поедем в Киев.

– Когда вы собираетесь окончательно вернуться домой, от чего это зависит?

– От мужа зависит наше решение возвращаться. Периодически он спрашивает меня: у нас уже накипело и нас надо возвращать домой или продержимся еще? Но я тогда интересуюсь: а как тебе? Потому что он воюет и мне важно его состояние. Моя задача – заботиться о семье, а его – защищать нас и нашу Украину.

Он говорит, что ему лучше, если мы еще будем в Германии, потому что он не будет беспокоиться за нас.

– Вас кто-то ждал в Европе, были друзья, знакомые?

– Нет, мы ехали в никуда. Сначала мы приехали в Варшаву и попали в польский лагерь, где было много людей, волонтеры уже не знали, куда нас размещать. Всю ночь со старшей дочерью мы писали в мессенджеры знакомым, искали, куда нам ехать дальше.

И отозвалась директор бизнес-школы, в которой когда-то училась София. Она написала, что на немецких курсах объявила, что есть семья, которая ищет убежища. Одна девушка, испанка, написала своему другу. В результате мы получили сообщение: "Езжайте в Германию, в такой-то город, вас там ждут". Дальше было описание жилья, но я уже его не читала, для меня было главным, что нас ждут.

На вокзале нас встретила Даниэла, привезла домой, там уже была готова комната, собраны кровати, заказали еще кухню. Наша знакомая заранее привезла продукты, потому что мы были с ребенком. И стоял яблочный кейк, где была записка: "Обнимаем вас, мы ваши соседи". От этого стало очень тепло.

Наша хозяйка Даниэла нам очень помогла. Она всюду звонила, узнавала, потом брала нас за руки и водила по всем инстанциям. Когда я спросила ее, сколько мы можем оставаться у нее, она ответила: "Сколько нужно". Я тогда сказала, что мы ненадолго, на несколько недель. Она взяла меня за руку и сказала: "Дорогая, ты здесь минимум на год". Я тогда испугалась.

Она пожилая женщина, ее семья часто принимает беженцев из Сирии.

Нам там было спокойно. Я с дочерью спала на матрасе на полу, мама и старшая дочь – на двухъярусной кровати. В соседней комнате была сестра с овчаркой, еще была маленькая кухня.

Мы прожили там восемь месяцев, потом нашли трехкомнатную квартиру, переехали туда.

– Если сравнивать условия жизни в Украине и Германии, чем они отличаются в лучшую и худшую сторону?

– Даниэла многое рассказала нам о правилах жизни в Германии. Например, о сортировке мусора. Я очень обрадовалась, потому что в Украине мы также сортировали мусор, но надо было везти его далеко. А здесь есть четкая инструкция, что и куда сортировать, и четкий график вывоза. Если нужно вывезти старую мебель, то можно заказать габаритный транспорт, раз в году эта услуга даже бывает бесплатной.

Есть куда выбросить батарейки. Есть контейнеры для ненужных вещей. Я даже сама лишнюю одежду складывала в мешочки и выносила в специальный контейнер. Немцы задумываются о том, что дальше происходит с этими вещами. Потом на этикетках читаешь, что вещь сделана из переработанных отходов.

– А что касается образования, воспитания в Германии? У вас младшая дочь ходит в садик, а старшая учится?

– Что касается младшей дочери, то моя соседка предложила как-то сводить нас туда, где собираются дети. Это маленький уголок при церкви. Там я познакомилась с двумя немками, у них тоже маленькие дети. Они помогли мне с педиатром, мы доделали там прививку. И попали в шпилинг-группу, это такая группа для детей. Перед тем как в августе отправиться в садик, мы ездим в эту группу на три часа дважды в неделю.

Воспитательница Эльке меня тоже многому научила. К примеру, в конце занятий на улицу выносят пищу, которую дети не доели, – ягоды, печенье. Дети вместе с родителями перед расставанием поют песенку.

И вот перед тем, как исполнить песенку, моя Мия захотела вафельку. Она пошла и взяла ее, и возникла пауза, ведь петь она не может. Я готова была сквозь землю провалиться, мой ребенок всех задерживает. Но воспитательница спокойно сказала: "Подождите, Мия съест вафельку, и мы продолжим песенку". Для меня это стало уроком о том, что мой ребенок важен, он никого не задерживает.

Я многому научилась в этой группе. Например, когда у нас на детской площадке один ребенок играет, а другой забирает у него игрушку, то мы слышим: "Отдай, пожалуйста, поделись с ним". А тут говорят: "Жди, Мия сейчас играет, когда она закончит, ты поиграешь, а пока возьми другую игрушку".

Я училась здесь уважению и терпимости. В нашей группе есть дети с инклюзией. Был мальчик, который игрался, а затем у него начинался приступ агрессии. Рядом с ним были папа и воспитательница, они уводили его в сторону, успокаивали. В то же время воспитатели следят за реакцией детей и объясняют им, что происходит, говорят, что этот мальчик сейчас успокоится и вернется к вам. И никто детей с площадки не уводит.

– А София, где она учится?

– София уже училась в вузе в Украине. Но из-за того, что мы уехали и учиться онлайн было там не очень удобно, летом она поступила в другой наш вуз, на экономический.

Здесь другая система образования. К примеру, здесь невозможно на третьем курсе поменять специальность. Здесь в школе учатся 12 классов, а не 11. Поэтому придется либо доучиваться, либо могут зачислить обучение на первом курсе в вузе как 12-й класс. Если бы мы планировали здесь оставаться, то, возможно, подумали бы, как это сделать, но мы хотим вернуться в Украину.

Учить немецкий язык нужно обязательно, потому что это твоя безопасность. Без языка ты чувствуешь себя незащищенным.

И здесь все связано с образованием. Чтобы работать в супермаркете продавцом, ты должен пройти обучение. Оно может занять 1-3 года. Даже если тебе нужно на работе нажимать одну кнопку, ты обязательно должен пройти обучение.

– Часто можно услышать, что украинцы сравнивают медицину или банковские услуги в Германии и у нас и говорят, что у нас лучше. Что вы думаете?

– Мне здесь очень нравится транспорт. Он ходит четко по графику, а в специальном приложении можно увидеть, где именно находится твой трамвай или троллейбус. Я смотрю и выхожу за несколько минут до прибытия.

В то же время у нас поезда "Укрзалізниці" ходят под обстрелами, могут задерживаться, но едут. А тут выпал первый снег – и все уже стало.

Еще мы в Украине привыкли к коммуникации в онлайн-покупках. Я заказываю книги ребенку или вышиванку, пишу продавцу в чат в 8 часов вечера, когда в Киеве уже 9, и мне сразу отвечают. Здесь все регламентировано. Здесь я лучше отложу это сообщение, чтобы его получили в 9 утра.

Вначале Даниэла посоветовала мне купить конверты, сказала, что они мне пригодятся. Я купила упаковку в 100 конвертов, потому что меньшей не было. И вот с апреля по декабрь они у меня закончились. Потому что здесь многие бюрократические вопросы решаются не по электронной почте, а по обычной. Поэтому здесь я привыкла проверять свой почтовый ящик. Ответы идут долго, по 2-3 недели. Они посылают документ, который я должна заполнить и снова отправить им.

Чтобы получить банковскую карту, например, нам нужно было поехать в банк, заполнить анкеты, затем неделю ждать, пока карты пришлют по почте. Потом еще неделю пришлось ждать, чтобы прислали пин-код. Я установила банковскую программу в телефоне, и потребовалась еще одна, которая бы подтверждала, что я могу пользоваться этой программой. И для этого тоже нужен был отдельный пин-код, который прислали мне на почту.

Я показывала нашему хозяину наш монобанк, и он сказал, что это очень опасно. Они считают, что их система переписки и пин-кодов безопаснее.

Что касается медицины, в Украине я привыкла, что могу позвонить педиатру или написать в мессенджер и мне ответят. Чтобы записаться к своему врачу, мне достаточно было написать в мессенджер клиники.

А тут нужно взять "срок" задолго, можно прождать и полгода. Но здесь есть такая программа, в которой можно ввести нужного врача, и она выдаст тебе свободное время специалистов в разных городах неподалеку. К примеру, я так делала УЗИ, программа выдала ближайший срок в часе езды. Это не проблема – доехать.

Здесь хорошо лечат тяжелые заболевания, такие как онкология. Люди, прошедшие через это, говорят, что страховка покрыла все их лечение. Страховая медицина здесь хорошо развита.

– А что касается вас, что вас удивило в Германии?

– Мне понравилось, что здесь есть система энергосбережения. Коммунальные услуги здесь недешевы. И здесь, например, приходит специальный эксперт, который осматривает дом, измеряет потребление, расспрашивает. И дает инструкцию, что нужно сделать, чтобы пользоваться коммунальными услугами экономнее.

Поскольку мы живем на социальную помощь, нам бесплатно заменили посудомойку, которая была стара и потребляла много энергии. Эксперт измерял, сколько воды утекает из крана в секунду, и посоветовал заменить у крана распылитель, тогда вода будет расходоваться экономнее.

– Выплаты для украинцев в Германии уменьшились?

– Нет, выплаты не уменьшились. Они регулярны, только нужно подтверждать документы. Компенсируется аренда жилья, мы платим за свет, интернет, оплачиваем транспорт. У нас есть проездной за 39 евро, по которому мы можем ездить весь месяц на любом транспорте, включая поезда, но не скоростные.

Здесь на каждого ребенка выплачивают по 250 евро до 18 лет, а также после, если он учится. Это не наши 863 грн в месяц до трех лет. 250 евро вполне достаточно, чтобы еще покупать ребенку книги, абонемент в бассейн. На взрослого платят 500 евро, а на вторую дочь – 350 евро. Нас спасает еще то, что мы живем вместе с мамой, одной семьей.

Те, кто говорят, что украинцы приехали сюда и не работают, живут на социалку, – неправы. Потому что здесь много мам с маленькими детьми, которые не могут позволить себе выйти на работу.

Иногда "прилетают" комментарии из соцсетей, что, мол, вы таких денег, как здесь, у себя в Украине не видели. Хочется ответить таким людям: у нас все украинцы умеют работать. Мы с мужем работали на двух-трех работах, чтобы обеспечить себя квартирой, дать образование детям. Мы с мужем впервые в Европу поехали отдыхать, когда мне исполнилось 40 лет, до этого все время работали.

Сюда приехали люди, которые имеют образование, имели работу, бизнес, и все у них было, пока не началась война.