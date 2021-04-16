Порошенко: я прилагаю максимум усилий, чтобы до июня в Украину поступило более 3 млн доз вакцины

Украине необходимы ,до июня не менее 3 миллионов доз вакцин от коронавируса, а пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко прилагает все усилия для того, чтобы мировые производители как можно быстрее предоставили возможность нашей стране их получить.

Об этом сам глава "ЕС" заявил в Черкассах во время презентации медикам антиковидного плана, сообщила пресс-служба политсилы. Сейчас заметил Порошенко, Украина получила препараты для прививки только 2 процентов граждан.

"Нечем вакцинировать. То, что по программе COVAХ – это полмиллиона CoviShield, и сейчас 200 тыс китайской вакцины, плюс сегодня 117 тыс Phizer. На 40-ка миллионную страну – 800 тыс вакцин через полгода. За полгода нашли вакцин на 2 процента населения", – возмутился Порошенко.

"Когда в июне прошлого года надо было встать в очередь – Украина не записалась ни в июне, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре. Проснулась Украина в декабре и не смогла ничего сделать", – констатировал лидер "Европейской Солидарности".

"За 53 дня вакцинации в среднем вакцинировали менее 8 тыс 500 пациентов. Если вы возьмете 40-ка миллионное население Украины, это будет означать, что полный период вакцинации до коллективного иммунитета составит более 7 лет с такими темпами", – объяснил пятый президент.

"Я прилагаю максимум усилий, чтобы до июня в Украину поступило более 3 млн доз вакцины, это абсолютно реально. И 1,5 млн CoviShield или AstraZeneca, потому AstraZeneca будет поставлять нам в том числе и из южнокорейских закупок, не только из Индии. Абсолютно реально, чтобы поступила новая партия уже государственных закупок вакцины Phizer. Абсолютно реально, чтобы поступили иные американские вакцины, и об этом сейчас очень эффективно ведутся переговоры", – сообщил Петр Порошенко.

Он также отметил необходимость широкого развертывания сети вакцинации.

"Представьте себе, поступит 3-4 млн доз вакцины до июня. Где их хранить? А где мобильные группы? В США за сутки вакцинируется более 4 млн пациентов. Знаете, кто вакцинирует людей в США, кому президент доверил вакцинацию? Армии. И мобильные бригады развернуты везде – от аптек до церквей. И тому есть цифра 4-5 млн в сутки. Так же в церквях, аптеках и на армейских базах прививаются в Великобритании. И премьер Борис Джонсон, мой большой друг, своим личным примером беспокоился и заботился о каждой дозу", – отметил Порошенко.

"Украина теряет ежедневно от 400-500 украинцев. Ежемесячно Украина теряет такой город, как Чигирин. Это слишком высокая цена, которую Украина и украинцы платят за некомпетентность власти. На этой неделе, к сожалению, будет достигнут печальный рубеж в 40 тыс умерших украинцев. И в ближайшее время будет достигнут рубеж 2 миллиона украинцев, которые переболели", – констатировал Порошенко.

"Сейчас ведущие фармакологические производители мира разработали очень эффективные лекарства, которые завершают клинические испытания. Весь мир заключил контракты на приобретение этих лекарств, кроме Украины. Не удается самим – обратитесь к международным организациям USAID, ООН, ВОЗ, если вы не умеете", – призвал Порошенко.

"Европейская Солидарность" не собирается молчать. Мы собираемся помочь Украине договориться о поставках, получить лекарства, как только закончится испытание", – сообщил Порошенко, напомнив, как в свое время в должности министра иностранных дел благодаря прямым контактам с руководством компании Hoffmann-La Roche проводил успешные переговоры по поставкам лекарств от птичьего гриппа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля Петр Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидный план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. Он содержит быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

"Европейская Солидарность" инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для обсуждения вопросов пандемии, срыва процесса вакцинации, усиления защиты медработников. Фракция собрала необходимое количество голосов народных депутатов.