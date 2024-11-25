Порошенко в Канаде призвал украинское общество объединить усилия для победы

Украина и ее Западные партнеры объединят усилия и политическую волю, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина и спасти мир в Европе.

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Об этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил во время встречи с украинским обществом канадского Монреаля, где он принимает участие в 70-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

"Мы посетили молитву в Украинском православном кафедральном соборе Святой Софии. Вместе с украинским обществом Монреаля просили у Бога здоровье и благословение украинскому войску и всему украинскому народу, который сегодня мужественно сражается против российского нашествия", – написал пятый президент в соцсетях.

"Мы проживаем трудные времена: прошло 1000 дней полномасштабного вторжения 11-летней войны. Сегодня каждый на своем месте делает свою работу по приближению мира: кто-то на военной службе, кто-то подвигом, кто-то молитвой, кто-то ежедневным трудом. Теперь в любом уголке земного шара, куда бы ты ни пожаловал, сложно не встретить украинцев. Искренние, доброжелательные, улыбчивые и откровенные – таковы они в Канаде. Их предки когда-то убегали от голода в эти края, но большинство из них сохранили идентичность и передали потомкам. Недаром украинская диаспора в Канаде считается самой большой в мире", – отметил Порошенко.

"Каждый день они напоминают канадцам, что у нас идет война. Напоминают, что Россия – страна-террористка. Рассказывают миру о российских военных преступлениях. 24/7 мы, украинцы, должны делать все, чтобы защитить нашу землю", – пишет Порошенко.

"В Монреале начинает работу Парламентская Ассамблея НАТО. Мы будем делать все возможное, чтобы Украина получила оружие и разрешение на использование дальнобойных ракет. Ибо невозможно воевать со связанными руками. Безусловно, нам очень нужна поддержка украинцев во всем мире, потому что создаваемая нашими партнерами коалиция для Украины – это вопрос жизни и смерти. Не верьте тем, кто повсюду кричит, что победа уже совсем скоро за считанные недели. Украина в реальной опасности под угрозой. Путину не нужны отдельно Донбасс, Крым, Мелитополь, Бердянск или Лисичанск – ему нужна вся Украина. Без нее не существует российской империи", – предостерегает Порошенко.

"Мы должны строить Украину. Этот процесс мы начали в 2014 году, потому что построение государства начинается с армии, языка, веры. А сейчас важны еще две вещи: вступление в Европейский Союз и НАТО. И так мы обязательно обретем мир и Победу. Я благодарен за эту теплую встречу с настоящим украинским гостеприимством. Украинцы Канады, вы – невероятны!", – пишет пятый президент.