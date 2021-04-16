Порошенко в Черкасах: благодарность врачам должна быть в виде конкретных шагов, которые будут их защищать

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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Петр Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с врачами Черкасской области и передал в городскую детскую больницу кислородные концентраторы от Фонда Порошенко.

Как сообщила пресс-служба политсилы, он выразил благодарность всем медикам Украины, которые сегодня стоят на передовой борьбы с пандемией.

"Прежде всего я хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за ту огромную работу, которую вы делаете, спасая жизни людей, помогая, защищая людей и Украину. Вы работаете в очень сложных условиях. Заполненные больницы, отсутствие свободных коек, оборудованных кислородом, мошенничество с доплатами. Когда украинцам утверждают, что врачи, которые имеют дело с ковидными больными, имеют 300% доплаты к своей заработной плате, и эта доплата составляет 12-15-20 тысяч гривен", – говорит Порошенко.

"У меня настойчивый совет: вылезьте из своей теплой ванны, приезжайте в больницу и спросите у санитарки, медицинского работника, врача – насколько справедлива посекундная тарификация работы врача с ковидными больными", – обратился Порошенко к власти.

"Эта благодарность должна быть в виде конкретных шагов, которые защищают врача, дают честную плату, дают ему необходимое оборудование, необходимые лекарства. И дают эффективную систему вакцинации, которая способна защитить украинцев", – говорит Порошенко.

Порошенко призвал медиков передать свои предложения и замечания, которые фракция "ЕС" сформирует в виде законодательных инициатив

Он призвал власти немедленно сосредоточиться на обеспечении врачей и больниц, защите медиков и проведении коммуникационной кампании для широкой вакцинации.

"Кто должен проводить такие кампании, чтобы убедить людей вакцинироваться? Главный, кому поверят, – это врач. Сделайте первое – убедите врача. Каждый день снимайте видео с врачами. Показывайте, какие наши врачи герои. Они де-факто бесплатно сейчас работают в больницах", – отмечает Порошенко.

"Принципиальным для нас является социальная защита медиков. Мы требуем, чтобы наш закон, который уже год находится в Верховной Раде за моей подписью и за подписью всей нашей команды, где мы страхуем врачей. Не только семьи врачей, которые отдали свои жизни на этом фронте. А тот врач, который заболел и выздоровел, получит соответствующую страховую компенсацию как воин, который был ранен. Мы это ввели в 2014 году и мы требуем, чтобы сейчас было выплачено все до копейки, все, что обещали – и 300% надбавки, и ввели страхование врачей", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко в Черкассах выразил благодарность всем медикам Украины

"Кабмин еженедельно отчитываться, что он сделал. Мы твердо убеждены, что только при этих условиях можно будет удержать медиков, мотивировать их идти на риск жизни, повысить престиж врачебной профессии", – отметил лидер "ЕС".

Пятый президент призвал медиков передать свои предложения и замечания, которые фракция "Европейская Солидарность" сформирует в виде законодательных инициатив и дополнительно предложит во время внеочередного заседания Верховной Рады. В частности, во время встречи медики поставили вопрос отсутствия ковидных доплат семейным врачам на первичном звене.

"Мое пребывание здесь для того, чтобы услышать ваши мнения, советы, как сегодня резко увеличить доверие к врачам. Как провести коммуникационную стратегию, прежде всего с привлечением врачей.

Я твердо убежден, что именно ваши советы помогут преодолеть дилетантские рассуждения власти, которые де-факто лишают украинцев права на то, чтобы дышать, и в конце концов права на то, чтобы жить. Для этого надо вести честный, откровенный разговор с врачами в каждой области", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко встретился с медработниками в Бориспольском городском центре первичной медико-санитарной помощи на Киевщине, где обнародовал комплексную антиковидну стратегию и пошаговый план преодоления последствий пандемии.

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