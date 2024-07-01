Порошенко: уже могли бы открыть отстроенный музей Шухевича, но там до сих пор только обгоревший фундамент

Петр Порошенко призвал городские власти Львова не затягивать с решением о восстановлении музея Романа Шухевича.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сегодня (30 июня – Ред.) день рождения Романа Шухевича, и именно в этот день мы могли открыть отстроенный музей главнокомандующего Украинской армией после российского обстрела. Но, к сожалению, на этом месте до сих пор расположен только обгоревший фундамент. Мы потеряли целых полгода", – констатирует пятый президент.

"Еще в январе мы встретились с семьей генерал-хорунжого УПА и представителями львовской интеллигенции, все это время боровшихся за сохранение музея в первоначальном виде. Еще тогда я предложил за свой счет восстановить музей так, как к этому стремится семья Романа Шухевича. Подтверждаю, что готов финансировать обновление музея", – написал Порошенко в соцсетях.

"Но к сожалению, местные власти затягивают и руководствуются какими-то другими мотивами. Поэтому требую не тянуть еще полгода и открыть спецсчет для финансирования восстановления музея. Это может сделать Львовский горсовет. Признать заказчиком Львовский исторический музей, чтобы не было никаких спекуляций и, наконец, объединиться вокруг памяти о Романе Шухевиче и украинской истории. Должны беречь наше наследие, а не танцевать на его костях. Не тяните, делайте!", – призвал Порошенко.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича во Львове, уничтоженный во время российских обстрелов 1 января 2024 года, – бывший подпольный штаб ОУН, где Шухевич скрывался последние годы своей жизни и был убит советскими кагэбистами в 1950 году.

Фонд Порошенко взялся профинансировать восстановление музея, соответствующее гарантийное письмо передали руководству учреждения.

Идея скорейшего восстановления дома, который был немым свидетелем последнего боя главного командира УПА, была поддержана на встрече общественности 17 января 2024 во Львове, в историческом музее, в частности дочерью Романа Шухевича Марией Трилевской, председателем Братства ОУН-УПА Богданом Боровичем Мирославом Мариновичем, народными депутатами Украины, депутатами Львовского областного и городского советов.