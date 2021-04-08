Порошенко: требуем до июля обеспечить поставки 3-4 млн доз вакцины

Глеб Иванов Общество 18:31, 8.04.2021

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко привез кислородные концентраторы в Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи на Киевщине.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", во время встречи с медработниками он поблагодарил их за самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь людей, а также отметил, что для преодоления пандемии нужно немедленно обеспечить Украину миллионами доз вакцины. Сейчас это может сделать только власть – подчеркнул Порошенко.

"Если бы я мог купить вакцины, я бы это сделал сейчас. Мы обращаемся ко всем производителям вакцин для того, чтобы поставки вакцин в Украину были ускорены. Но хочу отметить, что решением Всемирной организации здравоохранения вакцины продаются только правительствам государств", – говорит Порошенко.

Порошенко привез кислородные концентраторы в Бориспольское медучреждение
Пресс-служба "ЕС"

"Я уже обратился к социально ответственному бизнесу. Такие компании как Рошен, Coca-Cola, Unilever обратились с тем, чтобы им продали вакцины, чтобы облегчить бремя для бюджета. Это можно будет сделать тогда, когда выберут вакцины все государства мира. Я считаю, что это правильно, это справедливость. Что независимо от наличия средств человечество должно быть защищено", – пояснил Петр Порошенко.

Он также отметил, что дискуссии о необходимости вакцинации излишни. "Вакцинироваться надо всем и немедленно. А проблема в другом – когда все убедились, что массовая вакцинация единственная даст коллективный иммунитет без большого количества жертв – вакцинироваться нечем. Потому на вопрос, где взять вакцину, власть не дала ответ. Пока осталось в наличии чуть меньше 200 000 вакцин индийского производства CoviShield. И 215 тыс вакцин китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. До июня можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко призвал правительство обеспечить поставки в июне-июле месяце 3-4 млн доз вакцины
Пресс-служба "ЕС"

"Мы требуем от правительства заключить нормальную, конкретную сделку и обеспечить поставки до июня-июля месяца 3-4 млн доз вакцины, что должно быть прописано в контракте", – подчеркнул Порошенко.

"Мы как оппозиция готовы включиться в переговорный процесс и выявление механизма обеспечения бесперебойного характера поставок", – сообщил лидер "Европейской Солидарности".

Он также обратился к правительствам дружественных государств, которые завершают вакцинацию с призывом помочь Украине срочно получить еще 10 млн доз вакцин. "Это возможно сделать в ближайшие два месяца. И тогда у нас будет 15 млн доз", – заметил пятый президент.

Порошенко также призвал правительство разрешить закупку вакцин для органов местного самоуправления. "Я надеюсь, что удастся закупить вакцины и нашим муниципалитетом за счет средств местных бюджетов, чтобы защитить каждого жителя. Критически важно, чтобы 20 млн доз поступило в течение нескольких месяцев", – резюмировал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская солидарность" потребовали от правительства предусмотреть выделение средств на закупку патентов на производство уже имеющихся препаратов и на разработку отечественной вакцины от Covid-19.

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