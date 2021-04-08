Порошенко: вимагаємо до липня забезпечити постачання 3-4 млн доз вакцини

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз кисневі концентратори у Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на Київщині.

Як повідомила пресслужба "ЄС", під час зустрічі з медпрацівниками він подякував їм за самовіддану боротьбу за здоров’я і життя людей, а також зазначив, що для подолання пандемії потрібно негайно забезпечити Україну мільйонами доз вакцини. Наразі це може зробити лише влада – наголосив Порошенко.

"Якби я міг купити вакцини, я би це зробив зараз. Ми звертаємось до всіх виробників вакцин для того, щоб постачання вакцин в Україну було прискорено. Але хочу наголосити, що рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я вакцини продаються тільки урядам держав", – говорить Порошенко.

Порошенко привіз кисневі концентратори у Бориспільський медзаклад Пресслужба "ЄС"

"Я вже звернувся до соціально відповідального бізнесу. Такі компанії як Рошен, Coca-Cola, Unilever звернулися з тим, щоб їм продали вакцини, аби полегшити тягар для бюджету. Це можна буде зробити тоді, коли виберуть вакцини всі держави світу. Я вважаю, що це правильно, це соціальна справедливість. Що незалежно від наявності коштів людство має бути захищене", – пояснив Петро Порошенко.

Він також зауважив, що дискусії щодо необхідності вакцинування зайві. "Вакцинуватися треба всім і негайно. А проблема в іншому – коли всі переконалися, що масова вакцинація єдина дасть колективний імунітет без великої кількості жертв – вакцинуватися немає чим. Бо на питання, де взяти вакцину, влада не дала відповідь. Поки що залишилося в наявності трохи менше 200 тисяч вакцин індійського виробництва CoviShield. І 215 тисяч вакцин китайського виробника, яка ще не пройшла оформлення і реєстрацію. До червня можна отримати більше 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній Раді внести зміни до бюджету і заплатити Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту", – наголосив Порошенко.

Порошенко закликав уряд забезпечити постачання до червня-липня місяця 3-4 млн доз вакцини Пресслужба "ЄС"

"Ми вимагаємо від уряду укласти нормальну, конкретну угоду і забезпечити постачання до червня-липня місяця 3-4 млн доз вакцини, що має бути прописано в контракті", – наголосив Порошенко.

"Ми як опозиція готові включитися до переговорного процесу та виявлення механізму гарантування безперебійного характеру поставок", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".

Він також звернувся до урядів дружніх держав, які завершують вакцинацію із закликом допомогти Україні терміново отримати ще 10 млн доз вакцин. "Це можливо зробити в найближчі два місяці. І тоді у нас буде 15 млн доз", – зауважив п’ятий президент.

Порошенко також закликав уряд дозволити закупівлю вакцин для органів місцевого самоврядування. "Я сподіваюся, що вдасться закупити вакцини і нашим муніципалітетом за рахунок коштів місцевих бюджетів, аби захистити кожного мешканця. Критично важливо, щоб 20 млн доз надійшло протягом декількох місяців", – резюмує Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Європейська солідарність" вимагають від уряду передбачити виділення коштів на закупівлю патентів на виробництво вже наявних препаратів та на розроблення вітчизняної вакцини від Covid-19.