Порошенко с волонтерами купил 150 генераторов для мобильных мастерских и передвижных бань. Фото и видео

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" и компанией "Рошен" закупили 150 генераторов. Техника будет использована для оснащения мобильных мастерских и передвижных бань.

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Об этом рассказал Петр Порошенко в своем видеоотчете.

В войсках на такие оборудованные вагончики огромный спрос. Чтобы ускорить изготовление бань и мастерских, открывают еще одну производственную площадку – говорит Порошенко.

"Сейчас ситуация с энергетикой уже не так критическая. Но мы вместе с "Делом Обществ" и "Рошеном" приняли решение и купили генераторы у производителя. Цены – точно конкурентоспособны. Потому что средства для помощи армии должны использоваться самым лучшим и эффективным способом", – объясняет Порошенко.

"150 генераторов будут установлены либо на банно-прачечный комплекс, либо на мастерскую для восстановления боеспособности наших бригад на фронте", – рассказывает Петр Порошенко.

"Мы делаем максимум для того, чтобы обеспечить и успеть до контрнаступления. Мы завершили переговоры и открываем третью площадку для производства. Потому что нынешняя скорость нас не устраивает", – отмечает пятый Президент.

Он поблагодарил всех неравнодушных украинцев, которые донатят на ВСУ.

"Это наш с вами вклад в победу, в контрнаступление. И это самый лучший способ использования вашей помощи", - убежден Петр Порошенко.

Мобильные бани – это совместный проект Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад". Волонтеры говорят: очередь за этими комплексами огромна. Чтобы ускорить процесс, некоторые военные подразделения передают волонтерам пустые контейнеры и прицепы, а мастера их оборудуют под банно-прачечные комплексы.

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"Один из наших приоритетов - беречь высокое морально-психологическое состояние и мотивированность бойцов. Для этого 5 месяцев назад наша команда инженеров с нуля разработала и поставила на поток военные банные комплексы. Сейчас очередь на бане выстроилась уже из огромного количества бригад, поэтому мы стараемся как можно быстрее. удовлетворить все нужды войска", – объясняет Петр Порошенко.

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