Мы пришли к празднику через испытания: Порошенко поздравил украинцев с Пасхой

Пока Россия не начала войну, украинцы не чувствовали цены мира, пока не распространилась эпидемия, пожелания здоровья звучали, как потертые слова.

Об этом в своем пасхальном поздравления подчеркнул пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления.

"Мы часто не замечаем важного в обыденных вещах. Пока Россия не начала войну, мы не чувствовали цены мира. Пока не распространяется пандемия, пожелания здоровья звучали, как потертые слова. Даже Пасху часто сводят к яйцам, "паскам и колбаскам". Многие теряют веру. В своих ближних. В будущее страны. В самих себя.

И если бы воин не верил в победу, смог бы он противостоять агрессору? Если бы врач не верил, что вырвет пациента из объятий болезни, стало бы ему духа снова и снова заходить в палату? Если бы мы все не имели веры в себя, увидели мы бы, как наши знания, талант и мечты воплощаются в добрые дела для других?

Не грех кому слишком довериться, положившись на пустые и неискренние обещания... А вот разочарование – это настоящий грех. Сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. И все мы сможем. Это зависит только от нас, от нашей веры. В собственные силы, в Украину и в Господа Бога.

Мы пришли к Празднику Праздников через испытания. В результате и пандемии. Из-за проблем и несправедливости. Не поддались на шантаж агрессора и не паниковали из-за ковида. Мы честно работали, помогали врачам, больницам, больным, социально незащищенным.

Как христиане верим, что Господь указал нам дорогу к спасению. Как украинцы, знаем, что эта дорога пролегает через любовь к своему народу, готовность защищать родную страну и вместе творить ее будущее.

Наша Вера вместе с Надеждой и Любовью учат нас милосердию, неравнодушию, готовности откликнуться на беду. В то же время – укрепляют нас в решимости и стойкости. И не существует такой силы, которая заставила бы нас свернуть с пути праведного. Милостью Божией все у нас будет хорошо. И будет мир.

Поздравляю всех верных Православной Церкви Украины, которая уже третью Пасху встречает как украинская независимая церковь. Поздравляю православных других церквей. Искренние поздравления – верянам нашей Украинской греко-католической Церкви, протестантским общинам страны.

Поздравляю всех христиан, всех украинцев, для кого Пасха действительно Великий День. Все у нас будет хорошо. Обязательно!

Христос Воскрес!"

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 2 мая, Украина отмечает Светлое Христово Воскресение – Пасха-2021. В некоторых храмах состоялись ночные богослужения, а утром служители церкви начали освящать яйца и куличи.