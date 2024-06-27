Порошенко показал вражеский 'Ланцет', сбитый с помощью РЭБ 'Ай-Петри'. Видео

Военные из подразделения "Ай-Петри", выполняющего боевые задания на Харьковщине, уничтожили российский дрон "Ланцет", нейтрализовав его с помощью РЭБ "Ай-Петри".

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Видео с последствиями удачной охоты показал в своих соцсетях Петр Порошенко.

"Что вы сейчас видите перед собой? Это не просто уничтоженный россиянский "Ланцет". Объясню это видео в цифрах. Это одна сохранившаяся украинская САУшка, по меньшей мере пять спасенных жизней экипажа артиллеристов и множество уничтоженных российских складов БК и единиц тяжелой техники на территории РФ и на Харьковщине, где сейчас ведутся тяжелые бои. Это видео прислали наши бойцы из подразделения "Ай-Петри". Я горжусь крутой командой, которая работает над этим инновационным продуктом. И передаю привет "богам войны". Скоро комплексов, которые будут вас прикрывать, станет еще больше", – написал Порошенко.

Порошенко в ноябре прошлого года сообщил, что инвестировал в разработку новейшей системы РЭБ 150 млн грн. В настоящее время сумма инвестиций составила 200 млн грн, два десятка комплексов уже работают на фронте. Одними из первых их получили артиллеристы.

По словам пятого президента, условия современной войны требуют технологических решений, а каждая установка радиоэлектронной борьбы спасает жизнь украинских воинов, технику и оружие, которого крайне не хватает на передовой.

"Подходим к этому системно, стратегически. Команда делает все возможное, чтобы ускорить, произвести масштабирование производства, сделать дополнительное инвестирование", – объясняет Порошенко.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, которая имеет уникальные свойства, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Мы наладили уже серийное производство. Мы за этот очень короткий срок прошли все виды испытаний и поставили его на вооружение", – сказал Порошенко.

"Моя мечта, чтобы вся полоса обороны была под надежным прикрытием киберзащиты, эффективной для противодействия всем системам беспилотных летательных аппаратов", – говорит пятый президент.

Он также объяснил, почему принял решение инвестировать в данную разработку. "У меня не было другого выхода, потому что ничего подобного я среди всех разработок не видел. Я вкладывал в научно-исследовательскую разработку тогда, когда мы еще не имели никакой эффективно работающей модели. Но я верю в нашу команду, верю в программистов, верю в инженеров. И верю в уникальное мастерство тех экипажей, которые сейчас применяют эту киберзащиту непосредственно на полосе столкновения", – говорит Порошенко.