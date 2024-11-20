Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

Петр Порошенко поделился уникальными кадрами начала полномасштабного вторжения РФ и украинского сопротивления в течение тысячи дней большой войны с российскими оккупантами.

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"Тысяча дней. Это цифра, которая сегодня звучит в каждом доме, в каждом сердце. Для кого эти дни – это тысячи взрывов, тысячи слез, тысячи потерь. Для кого-то – тысячи дронов, сотни тысяч километров дорог, миллионы несокрушимых решений. Для меня – тысячи подвигов украинцев, которые каждый день совершали то, чего не совершала ни одна другая нация", – написал пятый президент.

"С первых минут вторжения мы действовали сообща. Я вспоминаю первые часы, когда на Лаврской мы собрали добровольцев, которые приходили с одной просьбой: "Дайте оружие, мы будем защищать Киев". Тогда в наших руках не было магических решений, но было главное – вера в нашу победу. Так и появился 206-й батальон. Тогда мы начали раздавать оружие и патроны. Дальше была эвакуация из Бучи, Ирпеня, Гостомеля", – вспоминает Порошенко.

"Тысяча дней – это тысячи людей, которых я встретил за это время. Это воины, удерживающие фронт. Волонтеры, которые снабжают армию всем: от бронежилетов до дронов. Обычные украинцы, которые отдают последнее, чтобы помочь другим. Это блокпосты, укрепления, разбитые дороги и нескончаемые поездки. Это лица тех, кто получает долгожданную помощь. Это дроны, грузовики, пикапы, прачечно-душевые комплексы, Shield'ы, экскаваторы, комплексы "Ай-Петри", которые мы доставляем на фронт. Это многочисленные контракты и миллиарды гривен", – констатирует Порошенко.

"Хотя сейчас мы проходим самое тяжелое испытание – войну, но мы держимся. Единство, смелость, жертвенность – это то, что делает нас несокрушимыми. Тысяча дней – это наши слезы по Глебу Бабичу, Сергею Иконникову, Юрию Каракаю, Олегу Барне, Тарасу Жеребецкому… Это наши слезы, но в то же время наша гордость. Мы потеряли многое. Каждая потеря – это часть души. Но каждое действие, каждый человек, который делал невозможное, придает силы и веры", – отмечает Петр Порошенко.

"Эти тысячи дней – это не только история о войне. Это история о народе, который нашел в себе чрезвычайную силу. О государстве, которое учится быть сильнее. И о нас, украинцах, которые доказали себе и миру, что мы непобедимы. Мы будем бороться дальше. Мы будем работать больше, будем стрелять чаще, мы будем защищать каждый метр нашей земли. И вместе мы победим", – отмечает Порошенко.