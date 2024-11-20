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Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

Мария Шевчук
Общество
3 минуты
2,7 т.
Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

Петр Порошенко поделился уникальными кадрами начала полномасштабного вторжения РФ и украинского сопротивления в течение тысячи дней большой войны с российскими оккупантами.

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Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

"Тысяча дней. Это цифра, которая сегодня звучит в каждом доме, в каждом сердце. Для кого эти дни – это тысячи взрывов, тысячи слез, тысячи потерь. Для кого-то – тысячи дронов, сотни тысяч километров дорог, миллионы несокрушимых решений. Для меня – тысячи подвигов украинцев, которые каждый день совершали то, чего не совершала ни одна другая нация", – написал пятый президент.

Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

"С первых минут вторжения мы действовали сообща. Я вспоминаю первые часы, когда на Лаврской мы собрали добровольцев, которые приходили с одной просьбой: "Дайте оружие, мы будем защищать Киев". Тогда в наших руках не было магических решений, но было главное – вера в нашу победу. Так и появился 206-й батальон. Тогда мы начали раздавать оружие и патроны. Дальше была эвакуация из Бучи, Ирпеня, Гостомеля", – вспоминает Порошенко.

Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

"Тысяча дней – это тысячи людей, которых я встретил за это время. Это воины, удерживающие фронт. Волонтеры, которые снабжают армию всем: от бронежилетов до дронов. Обычные украинцы, которые отдают последнее, чтобы помочь другим. Это блокпосты, укрепления, разбитые дороги и нескончаемые поездки. Это лица тех, кто получает долгожданную помощь. Это дроны, грузовики, пикапы, прачечно-душевые комплексы, Shield'ы, экскаваторы, комплексы "Ай-Петри", которые мы доставляем на фронт. Это многочисленные контракты и миллиарды гривен", – констатирует Порошенко.

Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

"Хотя сейчас мы проходим самое тяжелое испытание – войну, но мы держимся. Единство, смелость, жертвенность – это то, что делает нас несокрушимыми. Тысяча дней – это наши слезы по Глебу Бабичу, Сергею Иконникову, Юрию Каракаю, Олегу Барне, Тарасу Жеребецкому… Это наши слезы, но в то же время наша гордость. Мы потеряли многое. Каждая потеря – это часть души. Но каждое действие, каждый человек, который делал невозможное, придает силы и веры", – отмечает Петр Порошенко.

Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны
Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны
Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны

"Эти тысячи дней – это не только история о войне. Это история о народе, который нашел в себе чрезвычайную силу. О государстве, которое учится быть сильнее. И о нас, украинцах, которые доказали себе и миру, что мы непобедимы. Мы будем бороться дальше. Мы будем работать больше, будем стрелять чаще, мы будем защищать каждый метр нашей земли. И вместе мы победим", – отмечает Порошенко.

Порошенко показал ранее невиданные кадры украинского сопротивления за тысячу дней войны