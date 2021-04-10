Порошенко обнародовал расширенный план борьбы с COVID-19

Пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обнародовал комплексную антиковидную стратегию и пошаговый план преодоления последствий пандемии.

Детали плана о 10 шагах он рассказал во время встречи с медработниками в Бориспольском городском центре первичной медико-санитарной помощи в Киевской области, куда также передали кислородные концентраторы.

"Цель этого плана – защита жизни и здоровья украинцев, преодоление пандемии, социальных последствий пандемии путем приобретения коллективного иммунитета от коронавирусной болезни", – сказал Порошенко.

Прежде всего надо быстро получить достаточное количество вакцин, которая позволит сформировать коллективный иммунитет, подчеркнул политик.

"Пока осталось в наличии немного меньше 200 000 вакцин индийского производства CoviShield. И 215 000 вакцин китайского производителя, которая еще не прошла оформление и регистрацию. К июню можно получить более 3 млн доз вакцины Pfizer. За это надо заплатить. Сейчас срочно надо Верховной Раде внести изменения в бюджет и заплатить за Pfizer. Перейдите от меморандума к конкретному контракту", – призвал Петр Порошенко.

Политик также предложил обратиться к руководству компании Novavax, правительствам дружественных стран, которые завершают вакцинацию для срочного предоставления Украине еще млн доз вакцин.

Пятый президент также призвал увеличить расходы на закупку вакцин минимум на 5 млрд грн, для чего необходимо внести изменения в Государственный бюджет Украины. По его словам, Украина должна немедленно создать инфраструктуру вакцинации.

"Среди предложений, которые разработала "Европейская Солидарность" – не только обеспечить наличие вакцины, но и тщательно проработать логистику для того, чтобы сотни тысяч украинцев ежедневно имели возможность сделать прививку. Подготовить инфраструктуру от холодильников до транспорта, от оборудования пунктов вакцинации к обучению персонала сейчас и уже", – убежден он.

Порошенко настаивает на проведении заседания СНБО с привлечением представителей парламентских фракций. Утверждения и исполнения действующего плана по подготовке пунктов прививки, холодильных установок, транспорта, обучение медицинского персонала и других вопросов.

Еще одна неотложная задача – расширения количества больничных коек с приподнятым кислородом. Для этого Порошенко призывает открыть для пациентов с COVID-19 ведомственные больницы.

"Мы требуем срочно передать больным ковидом все ведомственные больницы – Национальной академии медицинских наук, больницы МВД, больницы железной дороги, СБУ, Государственной пограничной службы, ГУД в Феофании и всех ведомственных больниц, поскольку они содержатся за счет средств налогоплательщиков", – подчеркнул Порошенко и призвал внести изменения в Государственный бюджет Украины для оснащения больниц кислородными станциями и закупки кислородных концентраторов.

Порошенко также требует обеспечить социальную защиту медиков в полном объеме.

"Мы требуем выплатить до копейки все обещанное, все надбавки, которые мы приняли в ВР. А у Кабмина мы требуем еженедельно отчитываться по выплате врачам, что он сделал по реализации антиковидного плана. Мы требуем застраховать не только жизнь, как это было сделано по нашему требованию, но и здоровье врачей. Наш законопроект уже год лежит в Верховной Раде", – напомнил Порошенко.

Лидер "ЕС" отмечает, что ведущие производители заканчивают разработку и испытание препаратов, облегчающих течение и лечение коронавируса. Порошенко призвал заключить контракты по поставкам в Украину лекарств против COVID-19 после завершения их испытаний.

Важно также обеспечить экономическую защиту граждан, страдающих от последствий пандемии – убежден Петр Порошенко.

"Нам надо сейчас защитить людей путем продолжения налоговой скидки для физических лиц на 2021 год и особенности налогообложения юридических лиц для тех, кто предоставляет сейчас благотворительную помощь больным и больницам. Вычислить расходы семей на тесты и лечение ковида с базового налогообложения физических лиц, обеспечить бесплатными масками и средствами дезинфекции учреждения здравоохранения, учреждения образования, обеспечить пенсионеров, многодетные семьи. Нами вчера было принято решение, что "ЕС" с этой пятницы восстанавливает рассылку продуктовых пакетов, которые в прошлом году помогли десяткам тысяч семей удержаться, защититься и выжить", – сообщил Порошенко.

Пятый президент призвал власти разработать и согласовать с международными партнерами паспорт вакцинации, который начнет действовать в Евросоюзе с 15 июня 2021 года.

"Мы требуем срочно разработать соглашение с партнерами, прежде всего с Евросоюзом, паспорта вакцинации и чтобы наши вакцинированные граждане могли восстановить деловые, учебные, семейные и иные контакты с миром", – подчеркнул политик.

Он также призвал обеспечить муниципальный и коммерческий доступ к вакцинам. При этом необходимо установить ограничения на цену вакцин, тестов, лекарств и предусмотреть ответственность за сделки с вакцинами – отмечает Петр Порошенко.

"Местные бюджеты, а также частные инвесторы имеют возможность профинансировать закупку вакцин и организовать прививки. Однако власть неэффективно использует свои полномочия на получение вакцин и не способствует, в частности, местным общинам в их получении", – отметил Порошенко.

Он также прогнозирует, что прививки надо будет периодически повторять.

"Ковид – это, к сожалению, надолго. Мы должны иметь собственную систему глубоко эшелонированной обороны от ковида и пандемии. Выход из этого – собственное производство вакцин", – убежден Петр Порошенко.

Он считает, что необходимо ввести механизмы государственно-частного партнерства для инвестирования в производство вакцин на территории Украины, создание для этого производственных мощностей, приобретение необходимых лицензий.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко привез кислородные концентраторы в Бориспольский городской центр первичной медико-санитарной помощи на Киевщине.