Попытка подкупа нардепа: лоббиста шоу-бизнеса отправили под домашний арест

Лоббиста шоубизнеса, руководителя организации коллективного управления авторскими правами Александа Никина суд отправил под круглосуточный домашний арест. Ранее его поймали на попытке подкупа нардепа.

Об этом рассказал спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, пишет "УП". Она отметила, что Печерская окружная прокуратура просила о взятии под стражу.

Однако Печерский районный суд не удовлетворил просьбу и отправил подозреваемого Никина под круглосуточный домашний арест. Несмотря на то, что это строжайшая мера пресечения после содержания под стражей, вопрос возможного обжалования решения рассматривается, отметила Максимец.

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Напомним, что Служба безопасности задержала Никина на попытке дать взятку народному депутату через его помощника. Он предлагал отсрочить законопроект №5572 об авторских правах. Задержанный обещал народному избраннику 100 тысяч долларов ежегодно.

По данным издания "Бабель", он якобы пытался подкупить нардепа фракции "Слуга народа" Александра Санченко через его помощника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Тополя выступил в поддержку законопроекта №5572, касающегося авторских и имущественных прав. На протяжении многих лет украинские авторы недополучают огромные средства за использование их музыки и песен.