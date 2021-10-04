Тарас Тополя призвал поддержать законопроект об авторских правах: мы будем бороться до конца

Известный украинский исполнитель, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя выступил в поддержку законопроекта №5572, что касается авторских и имущественных прав. Годами украинские авторы недополучают огромные средства за использование их музыки и песен.

Об этом певец заявил в видеообращении, которое опубликовал в своем Facebook. По словам Тополи, так происходит потому, что творческие люди преимущественно не понимают тонких юридических моментов: как собирается, оценивается и распределяется авторское вознаграждение. Сосредоточивая все свое внимание только на творческом процессе, артисты дают возможность десятилетиями использовать свою неосведомленность другими людьми, у многих из которых совсем не светлые намерения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Разобраться в авторском праве достаточно трудно, на это всегда не хватает времени и желания, и поэтому мы годами в своих решениях слепо следуем советам сильных, крупных издателей, доверяя так называемым "экспертам", повторяя одинаковые ошибки, отдаем в управление на годы или даже отчуждаем авторские права на свои песни. А потом большинство из нас вообще никогда ничего не получает, и только те, кто популярен имеет возможность склонив голову, раз в квартал, прийти за крошками от большого пирога. Реальный размер которого нам никто никогда на самом деле не показывает. И не покажет!" – уверен певец.

По его словам, на этом выстроили серые схемы на которых укоренились целые семейные кланы.

"20 лет они соревновались за наши взгляды и мысли, манипулируя нашими действиями. И именно по этим причинам украинский автор сегодня не борется и не понимает, почему должен это делать. Именно поэтому соавторы и семья Кузьмы до сих пор остаются без вознаграждения, на которое по праву заслуживают", – отметил Тарас Тополя.

""Антитела" десять лет искали ответ, задавались вопросами, меняли издателей, пока не нашли таких же музыкантов-единомышленников, с которыми, выяснив все обстоятельства бросили вызов тем, кто годами обворовывает всех авторов и нашими же с вами деньгами усиливает свое влияние, узурпирует всю сферу. Из наших с вами денег коррумпирует государственные учреждения, суды, оплачивает грязные кампании в медиа", – сказал лидер группы.

По его словам, уже сотни авторов и организаторов концертов объединились в общей борьбе.

"Осталось проснуться всем другим авторам разобраться самостоятельно и совместно перезагрузить сферу авторских прав. Пришло время для перемен. Мы будем бороться до конца. До победы. И это касается каждого из вас артисты, авторы. В противном случае мы утонем в этом болоте возможно навсегда", – отметил певец.

По мнению лидера группы, закон 5572 – это единственный возможный на самом деле действенный шаг к переменам. Поэтому он и получает безумное сопротивление определенных депутатов, схематозников, издательств, которые знают реальное положение дел и прикрываются известными названиями.

"Мы меняем правила на честные и понятные каждому. Так, как это сделали авторы цивилизованных стран мира. Поддержим закон 5572!" – призвал Тарас Тополя.