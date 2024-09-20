Поп УПЦ МП снялся в пропагандистском фильме Кустурицы с Пореченковым, стрелявшем в украинцев в Донбассе: что известно

В Белграде презентовали новую ленту сербского режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время". Это фильм о якобы "гонении на УПЦ МП в Украине". В "документальном кино" снялись российские пропагандист РПЦ Андрей Ткачев и актер Михаил Пореченков. А также киевский поп УПЦ МП Николай Могильный.

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Об этом сообщил архиерей УПЦ, глава синодального отдела по делам молодежи Иона Черепанов. Он также пояснил, что Могильный уехал из Украины "в связи с болезнью матушки".

Архиерей Иона Черепанов не уточняет, когда и куда уехал Могильный.

"Но кто мог подумать, что его как-нибудь занесет в компанию таких идеологов войны, как Ткачев и Пореченков? Войны, в которой убиты шесть воцерковленных, благоговейных прихожан нашего храма. И еще десятки тысяч людей, которые хотели жить, и не хотели умирать", – спрашивает Черепанов в сети.

Несколько сербских изданий рассказали о презентации новой картины. Выяснилось, что имя известного режиссера Кустурицы было взято для узнаваемости кино. На самом деле фильм сделал режиссер и сценарист Йован Маркович (с участием Кустурицы, как отмечено на афишах).

"Авторы этого документального проекта одновременно выступили и его героями", – утверждает генеральный продюсер фильма Мирко Раденович. Из них к Украине на самом деле имеют отношение только несколько "героев". Например, Пореченков, специально посещавший боевиков "ЛДНР", чтобы собственноручно пострелять из пулемета по украинцам.

Еще один известный "герой" – уроженец Донбасса Юрий Бардаш, который во время полномасштабного вторжения переехал в страну-агрессорку, получил паспорт гражданина РФ и теперь оттуда призывает захватить Киев и Харьков.

И поп Николай Могильный из Киева. Он "рассказывает о давлении на каноническую УПЦ и ее верующих в Украине в документальной ленте из первых рук".

Николай родился и вырос в Киеве. Его родители, по словам самого Могильного, всю жизнь прожили в украинской столице (поэтому и возникает вопрос к Черепанову, который утверждает, что его коллега покинул страну "в связи с болезнью матушки").

В советское время был пионером, затем служил в армии, после которой "устроился работать в Киево-Печерскую лавру". Окончил духовную семинарию, принял сан.

Николай женат, причем ему жена родила восемь детей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ проводили обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве. По предварительной информации, местные монахи, в частности, причастны к распространению прокремлевской пропаганды.

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