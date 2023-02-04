''Понты закончились'': украинцы требуют строгого наказания для блогеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео

Украинцы потребовали для фигурантов скандального дела об издевательствах над девушками строгого наказания. В частности, сеть взбудоражила квалификация дела – изготовление и распространение порно, при этом о сексуальном насилии речь в сообщении прокуратуры не идет.

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Свое возмущение украинцы высказали под постом Киевской областной прокуратуры в Facebook. Люди удивлены, почему блогерам не инкриминировали статью за изнасилование группой лиц.

В соцсети возмутились, что в сводке прокуратуры не говорится о насилии, вместо этого ведомство заявило, что блогеры совершали "вульгарные действия" и "имитировали половые акты". Также украинцы отметили, что девушки, пострадавшие от действий этой группы лиц, должны довести это дело своей позицией и заявлениями до логического завершения.

Другие украинцы отметили, что ч. 3 ст. 301 УК Украины для фигурантов деля выглядит, как подмен понятий, ведь распространение порнографических материалов и сексуальное насилие – это разные вещи.

Также пользователи соцсети подчеркнули, что "понты" для блогеров закончились и теперь настало время нести наказание за свои поступки. В то же время некоторые выразили сомнение, что блогеры понесут справедливое наказание.

Стоит отметить, что санкция ч. 3 ст. 301 УК Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) наказываются лишением свободы сроком от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, 31 января в соцсети появилась информация о том, что в Киеве группа молодых людей якобы предлагают девушкам алкоголь и наркотики, а затем насилуют их. Злоумышленники загружали доказательства своих "развлечений" в закрытые аккаунты одной из соцсетей.

Спустя некоторое время организаторам скандальных вечеринок в Киеве сообщили о подозрении. Еще 6 лицам вручили повестки в ТЦК.

Ранее сообщалось, что одним из якобы участников скандальных вечеринок в Киеве, фотография которого появилась в сети после рейда полиции, оказался бывший полузащитник тернопольской "Нивы" Магомед Мамешев. Многие СМИ утверждали, что спортсмен принимал участие в незаконных действиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко отреагировала на инцидент и пообещала "скорую и исчерпывающую реакцию". К ней в своих соцсетях обратились Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина и другие.

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