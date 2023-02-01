Осадчая, Джамала, Ефросинина и другие звезды призвали наказать группу парней, снимающих голыми девушек на вечеринках в Киеве

Накануне широкой публике стало известно, что в Киеве группа ребят якобы из Ивано-Франковска устраивает громкие вечеринки, на которые приглашает местных девушек, угощает их алкоголем, наркотиками и снимает на камеру обнаженных в нетрезвом состоянии. На одном из роликов, опубликованных в соцсетях этих ребят, состоялся акт изнасилования гости без сознания. Украинские знаменитости резко осудили поведение авторов позорного блога и призвали Министерство внутренних дел наказать их.

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Замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко отреагировала на инцидент и пообещала "скорую и исчерпывающую реакцию". К ней в своих соцсетях обратились Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Никогда. Никогда нормальный мужчина не изнасилует женщину. Даже если та будет ходить без трусов. Эти преступники должны быть наказаны", – эмоционально написала актриса Наталья Денисенко.

"Мне это тяжело читать. И мне больно за их родителей, которые даже не подозревают, какие у них сыновья", – высказалась блогерша Даша Квиткова.

"Это п*здец, люди", – написала певица Джамала, а в комментариях под скандальным постом назвала юношей "нелюдями".

Телеведущую и правозащитницу Машу Ефросинину много раз отмечали под новостью о деятельности парней в Киеве, но она объяснила, что пока никак не может прокомментировать расследование. Впрочем, по словам звезды, "этих скотов нужно накрывать и наказывать".

Танцовщица Илона Гвоздева заявила, что надеется на достойное наказание юношей, позволяющих себе так обращаться с девушками.

Певец и юморист Владимир Дантес написал, что достойным наказанием для обидчиков будет такая же недобровольная фотосессия в обнаженном виде, которую они устроили девушкам.

Телеведущий Владимир Остапчук анонсировал для преступников от 8 лет тюрьмы с конфискацией, а также "интерактивы от сокамерников".

"В интернете распространяют ужасающие видео подонков, издевающиеся над девушкой без сознания. Распространять не буду, скажу лишь, что переслала все скриншоты руководству MBC", – заверила ведущая Екатерина Осадчая.

На общественную огласку и обращение звезд отреагировала в Instagram заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

"По сети распространяется контент, который шокировал многих из нас. Ведь пока мы боремся с врагом-террористом на всех фронтах, отдельные лица позволяют себе устраивать вечеринки с алкоголем, наркотиками и изнасилованием девушек, при этом снимают все и публикуют в соцсетях, унижая достоинство девушек и порочат моральные ценности украинского народа", – говорится в сообщении.

Замминистра заверила, что правоохранительные органы уже начали работать над делом. Отдельно она обратила внимание на одобрение поведения преступников в комментариях. По словам Екатерины Павличенко, ничего не может оправдать обидчика, который совершил акт насилия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 1 февраля правоохранители провели обыски у ребят, которые организовывали пьяные вечеринки. Фотографии можно просмотреть по ссылке.

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