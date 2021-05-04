Зоя Андреевна "взвесила" в руке пакет с продуктами, купленными в ближайшем магазине. Стыдно сказать – он и на вес, и на вид казался меньше, гораздо меньше, чем когда-то. Когда это было? До присоединения к России и было. Как присоединили – так и стало происходить что-то непонятное. Хотя она в первых рядах и на референдум бежала, и с флагами на набережной танцевала, и напилась с подругами тогда до "усмерти" – от радости, что жизнь, наконец, обрела новый смысл.

Любимый парк любимого города Севастополь зацвел распустившимися цветами, зашелестел молодой листвой, и заблагоухал приехавшими в Севастополь новыми "согражданами". Зоя Андреевна машинально замедлила шаг и даже остановилась перед парочкой "гостей", что-то мычащих себе под нос и не соображающих, где они находятся.

Поджала губы и уничтожающим взглядом осмотрела все их нехитрые пожитки.

- Э-э-эх... Понаехали...

Тело на лавочке встрепенулось и подалось вперед. Видимо, слово "понаехали" было в некотором роде командой "фас" и услышано гостями не впервые.

- Кто?! - вылупило глаза тело. - Это к-к-кто - понаехал?!!!

Попыталось встать, но бабочки в животе и воробышки в голове не разрешили предпринять ему это беспрецедентное усилие. Ноги не слушались.

Зоя Андреевна почувствовала себя в безопасности. В ней накопилось столько недовольства жизнью, столько невысказанной боли и грусти, что показалось, будто настал ее звездный час. Этому телу можно высказать все, что она о них, понаехавших, думает. Быстро оглянулась по сторонам – лишь вдали на лавочке сидела парочка влюбленных, явно занятых своими делами. И больше никого. Тогда она размахнулась и внезапно заехала ногой в износившемся туфле промеж ног сидевшего на лавочке пьяного тела. Заехала и сама удивилась своему неосознанному, но такому, видимо, желанному порыву.

Тело согнулось пополам и начало заваливаться носом в землю. Руки его попытались удержать "организм" на лавочке, и ему это с трудом удалось.

- Ты чаво?!!.. – в его голосе даже послышалась некая обида. - Тетка, ты чаво?!.. Мы ж с Сибири... В Россию приехали...

Зою Андреевну, доцента кафедры философии одного из местных ВУЗов, всем известную как исключительной воспитанности и вежливости женщину, охватила тоска. Она глядела сверху вниз на это сибирское бухое тело, сидящее в ее любимом с детства парке. В ее любимом и великом городе-герое Севастополь. Недалеко от ее старого, но такого исключительного на весь Крым дома с обшарпанным фасадом – не ремонтировавшимся со времен "присоединения" к России. И душевной ее боли не было конца.

Она снова взвесила в руке пакетик с продуктами, когда-то бывший и потяжелее, и тяжело вздохнула. Она, "истинная русская", "коренная крымчанка", жившая в Крыму, который "всегда был русским", вдруг стала все чаще сравнивать себя с теми "согражданами", которых на этом бедном пересыхающем полуострове появлялось все больше.

– Ты чо, тетка? Мы ж с тобой одной крови... – мычало тело на лавочке. – Ты ж русская, да? И я. Мы с тобой... Мы должны гордиться... Мы с тобой вместе... Слышь... Я такой же как ты... Туалет тут где? А?..

Зоя Андреевна оставила его вопрос без ответа. Развернулась и медленно пошла по аллее прочь.

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