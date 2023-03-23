Помощь женщинам во время войны: как получить новую выплату

Во время войны рушатся не только здания, но и жизнь людей. Многие украинские женщины оказались в одиночестве со своим горем, поскольку они потеряли любимых мужчин на войне.

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Благотворительная организация "Мы рядом" нацелена на помощь женщинам, переживающим болезненный период потери, целью сделать все возможное, чтобы вернуть их к привычной жизни.

"Многие фонды помогают армии, мы с командой решили заботиться о тех, кого наши воины ценили больше всего. Тысячи женщин потеряли свою опору на войне и, к сожалению, продолжают терять. Считаю своим долгом помочь нашим женщинам, потому что имеем возможность", – говорит основательница организации Ульяна Вернер.

"Мы рядом" оказывает помощь в виде информационной поддержки, юридических консультаций, психологической и материальной помощи.

Одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются семьи погибших воинов – это получение денежной компенсации от государства. На практике часто случаются случаи, когда семья должна буквально бороться за свое право на выплату.

Потенциальные получатели помощи включают:

– родителей погибшего;

– одного из супругов;

– детей, не достигших совершеннолетия;

– иждивенцев умершего.

Таким образом, семьи погибших военнослужащих имеют право на:

– разовую денежную помощь (15 млн грн);

– помощь на погребение;

– недополученную заработную плату военного;

– пенсию в связи с потерей кормильца.

Оформление помощи возможно только при наличии свидетельства смерти. Впрочем, бывают случаи, когда по разным причинам тела погибших невозможно эвакуировать с поля боя или когда местонахождение тела неизвестно. В таких обстоятельствах семья не сможет получить свидетельство о смерти в органах Государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС), ведь отсутствует соответствующий медицинский документ.

На сайте благотворительной организации можно найти полезные статьи, написанные юристом и адвокатом Евгением Промским юристом и адвокатом объединения "Юридическая компания АРЭС".

Все дополнительные юридические консультации по отдельным вопросам предоставляются бесплатно. Наша цель – упростить жизнь семьи, которая и так проходят через очень сложный период жизни.

В ближайшем будущем предполагается запуск программы психологической поддержки, которая будет доступна совершенно бесплатно. Прохождение процесса принятия потери близкого человека представляет собой сложное испытание для любой женщины, поэтому квалифицированные психологи будут нашей опорой и поддержкой на этом трудном пути. Все переживаемые в этот период эмоции и чувства могут создать значительное напряжение на психику, что приводит к развитию депрессии и увеличению уровня тревоги.

Вскоре на сайте появится серия статей от платформы "Твой психолог", где вы сможете узнать с какими психологическими трудностями сталкиваются женщины после потери любимого и как пройти через них.

Материальная помощь предоставляется в виде средств для покрытия основных потребностей семьи. Все средства, выделенные организацией уходят от продаж курсов Ульяны Вернер.

Детальнее с работой благотворительной организации вы можете ознакомиться на сайте "Мы рядом". Возможно, вам или вашим знакомым необходима помощь, оставьте заявку на сайте, наши специалисты обязательно свяжутся с вами.

Если вы хотите присоединиться к команде, есть юридическое, психологическое образование или желание стать волонтером, заполните форму на сайте. Мы ищем людей, которые смогут быть поддержкой женщин, потерявших своих защитников ради нашего будущего.