'Помощь очень нужна': в поселок Желательное на линии столкновения передали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Поселок Желанне расположен на Авдеевском направлении. Здесь, в 8 км от линии столкновения, до сих пор живет более 100 человек. У каждого из них своя непростая история и причина оставаться на месте. Приезжать сюда опасно, но люди нуждаются в помощи. На днях Фонд Рината Ахметова передал им продуктовые наборы.

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"Если бы не гуманитарная помощь... У нас ничего не купить, никто не работает. То, что издают – это для нас очень большая польза. От всей души мы благодарны за помощь", – говорит Наталья, которая вынужденно переехала сюда из другого поселка.

В одном из подвалов люди обустроили своеобразное общежитие. Признаются, что вместе легче.

"Здесь жить сложно, потому что и не купить ничего, и пенсии маленькие. Помощь очень нужна", – говорит староста поселка Желанная Вера Черемысова.

По дороге в соседний населенный пункт волонтерская группа, которая привезла продукты от Фонда, попала под вражеский дрон. Но, несмотря на риски, местных жителей не оставляют один на один с войной.

"Мы продолжим доставлять помощь в те населенные пункты, где в них нуждаются. К сожалению, в моей родной Донецкой области таких пунктов сейчас очень много", – резюмирует волонтер Николай Осиченко, посол Фонда Рината Ахметова, руководитель Мариупольского телевидения.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 350 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.