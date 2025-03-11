Помощь, обучение и психологические консультации: 'Олейна' за год передала более 3 млн грн в фонд 'Дети Героев'

С мая 2024 года бренд "Олейна" и благотворительный фонд "Дети Героев" объединили усилия, чтобы поддержать детей, потерявших одного или обоих родителей из-за полномасштабной войны.

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В настоящее время фонд насчитывает уже более 12 тыс. подопечных, и их количество постоянно увеличивается. Сотрудничество стало важным примером социальной ответственности бизнеса, который не только оказывает благотворительную помощь, но и вдохновляет детей и помогает им обрести радость в сложные времена через общение на кулинарных мастер-классах.

"Уже больше 25 лет "Олейна" вдохновляет украинцев готовить с теплом и заботой. Мы понимаем, что, заботясь о детях, мы формируем наше будущее. Мы рады, что можем поддержать детей и их семьи в эти непростые времена через программу ежемесячных благотворительных взносов и кулинарные мастер-классы", – прокомментировала Евгения Роик, маркетинг-менеджер ТМ "Олейна".

По результатам 2024 года в рамках проекта "Олейна детям – Готовим с любовью" была перечислена благотворительная помощь фонда более чем на 3 млн грн для обеспечения насущных нужд подопечных фонда: экстренная помощь, обучение, теплая одежда и обувь, психологические консультации. В общей сложности помощь получили сотни детей.

Татьяна Новицкая, CEO фонда "Дети Героев", отметила:

"Сотрудничество с брендом Олейна" для нас стало не просто партнерством, а настоящим проявлением искренней заботы и поддержки детей, которые из-за войны потеряли самое дорогое – своих родителей. Благодаря благотворительной помощи "Олейна" мы смогли не только удовлетворить жизненно важные потребности наших подопечных, но и подарить им чувство защищенности и внимания. Вместе мы творим чудеса для детей Героев, помогая им почувствовать, что они не сами, а их будущее полно тепла и надежды".

Второе направление сотрудничества "Олейна" и фонда – кулинарные мастер-классы. Они открыли новый мир, где кулинария стала настоящим путешествием, вдохновением и терапией.

Закирова Илона, 15 лет, поделилась: "Мне больше всего понравилась азиатская кухня. Тайская лапша получилась безумно вкусной. На мастер-классах я научилась готовить что-то новое, и это вдохновило на эксперименты дома".

Мама Илоны, Людмила, подчеркнула, что эти мастер-классы изменили ее дочь:

"У Илоны появилось вдохновение, она стала увереннее, легче идет на контакт. Она также научилась профессионально использовать кухонные приборы и выбирать продукты".

Сотрудничество между брендом "Олейна" и фондом "Дети Героев" продолжается и в 2025 году. В этом году у проекта "Олейна – детям. Готовим с любовью" появился новый партнер – Кулинарная школа Евгения Чернухи. В пространстве школы уже прошли первые два мастер-класса.