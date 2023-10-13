"Помешала тревога": мужчина на Львовщине "оригинально" объяснил неявку в призывной пункт. Как его наказали

В Дрогобыче Львовской области украинца наказали тремя годами лишения свободы за уклонение от мобилизации. На судебном заседании фигурант объяснял, что дважды не явился за повесткой из-за воздушной тревоги, еще один раз – потому что у него разболелся зуб.

Приговор был вынесен Дрогобычским горрайонным судом в сентябре 2023 года, сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений. О фигуранте указано, что он – гражданин Украины, не работающий, со средним образованием, не женатый, военнообязанный, ранее не судимый.

Он получил около пяти повесток на отправку в воинскую часть, но мобилизован так и не был. На суде мужчина заявил, что он все же являлся в центр комплектования, однако его не забирали, а потому "вся ответственность лежит исключительно на должностных лицах районного ТЦК".

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12 октября 2022-го он получил повестку. По результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией мужчину признали годным к военной службе.

Однако он, зная о времени, дате и месте прибытия для отправки в воинскую часть, не прибыл в территориальный центр комплектования, потому что в течение дня звучали масштабные воздушные тревоги. 26 октября, как выяснил суд, сирены действительно четыре раза предупреждали об угрозе: с 15:12 до 16:27, с 17:47 до 18:31, с 18:44 до 19:36, с 21:30 до 23:09.

Уклонист также отметил, что живет он в Бориславе, что отдаленно от Дрогобыча (11,8 км). Поэтому, когда воздушная тревога закончилась и ему вечером позвонили из центра комплектования, добраться до военкомата он не смог из-за отсутствия транспорта.

Обвиняемый заявил: тревога объективно сделала невозможным его прибытие, а прибыть в ТЦК в другое, чем определено в повестке, время, у него обязанности не было.

Против лица было открыто уголовное производство по ст. 336 УК (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

После этого ему выписали повестку на 3 марта 2023 года. Прибыв в этот день в центр комплектования, снова было объявлено о начале воздушной тревоги и его не впустили на территорию ТЦК. После окончания сказали идти домой, выписав повестку на 8 марта. Явившись по повестке еще раз, мужчине сообщили, что поскольку в отношении него уже возбуждено уголовное производство, он не может быть призван по мобилизации.

Призывник в суде заявил, что 7 августа снова получил повестку на отправку, намеревался появиться, но утром у него заболел зуб и он пошел к врачу.

Обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что во время следственных действий якобы были нарушения, а также фальсификация доказательств.

Суд признал мужчину виновным, назначил три года лишения свободы, а также постановил взыскать с уклониста в доход государства расходы на проведение экспертизы в сумме почти 3030 гривен.

Как писал OBOZ.UA:

– В Черновицкой области ГБР разоблачило группу, занимавшуюся переправкой уклонистов за границу. Перевозку мужчин призывного возраста в Румынию возглавил правоохранитель, а помогали ему трое его гражданских знакомых.

– Ранее СБУ разоблачила новую схему выезда за границу мужчин призывного возраста. За пределы страны во время действия военного положения и объявленной всеобщей мобилизации они попадали как "многодетные отцы".

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