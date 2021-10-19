Получивший российское гражданство экс-нардеп Онищенко снова стал отцом. Фото

Бывший народный депутат Александр Онищенко в третий раз стал отцом. Ранее он получил российское гражданство.

Известием о своем отцовстве 52-летний Онищенко поделился в Facebook. Он опубликовал фото с ребенком на руках (чтобы посмотреть снимок, доскролльте до конца страницы).

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", – написал экс-нардеп.

Кто мать ребенка, пока что неизвестно.

На днях Онищенко рассказал "Бабелю", что получил гражданство РФ в конце прошлого года. Теперь он будет выступать за сборную России по конному спорту.

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Бывший политик известен тем, что профессионально занимается конным спортом и даже участвовал в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов.

Напомним, в ноябре 2017 года гимнастка Анна Ризатдинова родила Онищенко сына Романа. Также у него есть сын Александр от "Мисс Украина-1997" Ксении Кузьменко.

Как писал OBOZREVATEL, в июле Онищенко сообщил о смерти своей матери Инессы Кадыровой. Она была одной из ключевых фигуранток его уголовного дела о газовой преступной схеме.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что в уголовном производстве по обвинению Онищенко осуществляется изучение письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.