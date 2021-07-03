Беглый экс-нардеп Онищенко сообщил о смерти матери: она была фигуранткой 'газового дела'

Беглый народный депутат Александр Онищенко сообщил о смерти матери Инессы Кадыровой. Она была одной из ключевых фигуранток его уголовного дела о газовой преступной схеме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Это произошло в субботу, 3 июля.

"Я потерял самого близкого мне человека. Скончалась моя мама. Пусть душа ее упокоится с миром", – отметил Онищенко.

Напомним: Национальное антикоррупционной бюро объявило Кадырову в розыск в 2016 году. Ей инкриминировали пять уголовных статей: создание преступной организации, совершение преступления по сговору, завладение и растрата имущества, создание фиктивного предпринимательства и отмывание денег в особо крупных размерах. Женщине грозило до 15 лет тюрьмы.

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Кадырову задержали 25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь", ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 1 августа мать Онищенко отпустили под личное обязательство.

Суд по делу Онищенко продолжается заочно – он скрывается в Европе. Как утверждает следствие, он создал преступную организацию, участники которой с января 2013 по июнь 2016 завладели более 1,6 млрд грн от реализации газа по договорам о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". Компания понесла более 740 млн грн убытков.

В деле фигурирует, как считают правоохранители, 29 человек. Им всем сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая 2020 года Германия отказала в экстрадиции Александра Онищенко, подозреваемого в хищении природного газа, связанного с "Укргаздобычей".

В свою очередь в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что в уголовном производстве по обвинению Онищенко и его сообщницы осуществляется изучение письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов уголовного производства.