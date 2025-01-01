'Никакие крылатые ракеты не одолеют народ, у которого есть крылья': полный текст поздравления Зеленского для украинцев с Новым 2025 годом

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января Владимир Зеленский сделал обращение к гражданам с традиционными итогами года. Глава государства подытожил события 2024-го и поделился планами на грядущий год.

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Президент Украины поблагодарил всех, кто защищает государство и делает все возможное, чтобы Украина выстояла перед врагом.

Полный текст поздравления Зеленского

Дорогой народ!

За мной – "Украина-мать". Украина, которая твердо стоит на ногах. Не склоняет головы, смотрит вперед, верит в свое будущее и победу над всем злом, которое Россия нам принесла. Украина, способная достичь справедливого мира, имея щит и меч. Защищая свой народ, свои цвета, свою независимость. Я обращаюсь сегодня ко всем, кто ценит Украину, бережет свое государство, говорит с любовью о нем: "Мое". Я благодарю вас за 2024-й. Нашим людям, проходящим все трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины – гордость. А для меня гордость – быть президентом таких людей, украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не одолят народ, у которого есть крылья.

В течение этого высокосного года мы доказывали это каждый день. И видели это вчера. Когда были окрылены счастьем, потому что на родную землю из плена вернулось 189 украинцев. Ибо они встретят Новый год дома. Потому что мы возвращаем своих. 1358 человек за этот год. 3956 украинцев за это время. И я называю не приблизительные, а очень точные цифры, потому что каждая из них – это человек, наш человек, очень важный человек. И с возвращением каждой мы возвращаем в Украину жизнь.

И как всякий раз, когда это происходит, плачем мы все. Неважно, растроганная мать, или это ребенок, который дождался отца, или Президент Украины, мы плачем все, потому что все мы – люди и сохранили в себе свет.

И оно помогало нам выстоять эти более тысячи дней. Быть смелыми, когда это так нужно. Быть сильными, когда это столь важно. Как это делали наши учителя, наши медики, наши энергетики, наши транспортники, как это делали все ПВОшники, мобильные огневые группы. Ребята, сбившие за этот год 1310 крылатых и баллистических ракет, 7800 иранских "шахедов". Браво! Гордость! Спасибо! Мы прошли в этом году вместе. Преодолевали вместе все, что приносил 2024-й. Победы и неудачи. Радости и вызовы. Слезы счастья, когда нам удавалось. И слезы боли, когда нас ранили – в сердце.

Июль. Утро. "Охматдет". Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим! Когда зло несет смерть, наш ответ – живая цепь. Так выглядит сила украинцев. И это наше единство было заметно из космоса. Ее видел Бог. Видел, какие у нас люди. Какие у нас дети? И я не забуду те невероятно взрослые и сильные глаза мальчика из "Охматдета". Сколько в нем жизни, энергии, достоинства! И насколько один этот ребенок сильнее Путина! Насколько все наши дети сильнее всего их зла. Украинские мальчики и девочки, побеждающие эту войну, получают знания онлайн и даже в подземных школах, выигрывают мировые научные олимпиады, собирают средства для нашей армии, придумывают технические решения, помогающие нашей обороне. Вы – фантастическое поколение! Вот за кого мы боремся. Вот кого, прежде всего, защищают наши герои, наши воины. Кто держится сам и держит на своих плечах независимость.

Та, где воля и доблесть дерутся каждый день, и сейчас – в эту новогоднюю ночь. Во всех наших направлениях. На всех. На востоке, где сейчас очень, очень тяжело и очень непросто. Но мы верим, мы знаем: выстоите. Выстоят наши ребята. Выстоят ваши дух и смелость. Все то, благодаря чему вы в этом году не отдали наши Сумы и Харьков, наш Херсон и Запорожье. А россияне этого очень хотели. Но вы отдали оккупантам долг, возвращая войну обратно домой, в Россию. И сеющий бедствие на нашей земле получил его на своей. На Курщине и в других местах, куда в этом году прилетал наш ответ, наша справедливость.

Справедливость. Всего одно слово, но за ним стоят сотни тысяч наших людей. Наша "оборонка" и наша наука. Чьи ум и труд делали нас крепче, потому что 30% всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя, – все это было сделано в Украине. И на одном таком заводе я спросил молодого инженера: "Как же вам столько удалось, как же эти люди столько смогли?". И парень пошутил: "Так это не просто люди, они – ракеты".

И знаете, в этот момент мне стало стыдно как гражданину, что с 90-х годов государство не замечало таких наших людей. И я горжусь, когда весь год, встречаясь с ними, слышу: они счастливы, что нужны Украине. И что Украина снова строит свое, свои ракеты. И впервые делает более миллиона БПЛА в год. Заставляет врага учить украинский. "Куляница", "Ад", "Рута". Заставляет дрожать от слов "Нептун" и "Сапсан". Все это – наши ракеты. Украинские. "Гор", "Вампир", "Колибри", "Камик", "Февраль", Heavy Shot, Fire Point. Все это – наши дроны. Украинские. И все это наши аргументы, аргументы для справедливого мира.

Его добывают только сильные. И то, что мы такие, доказывали не раз. Наши спортсмены, наш Танк. гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг. и давали сдачи вместе с Александром Усиком – о чем-то большем, чем только спорт. Украины, показывают нам: безразлично, насколько противник больше тебя, важно, насколько велика твоя воля. мира! И все лидеры мне откровенно говорили: "Мы никогда такого не видели – когда полный зал Но-де-Пари аплодирует". .

Это когда мы не отдаем свое. И когда не забываем своих, тех, кто в плену. оккупировать их украинские сердца. И сколько бы зло под дулом автоматов не раздавало паспортов, наши люди говорят: "Вы здесь не родные, вы – временные". И весь тот завезенный сорняк не приживется на нашей земле, не победит коренных. И я всегда вспоминаю историю о нашем одном украинском дедушке, у которого оккупанты спросили: "Который час?" И услышали ответ: "Время свалить с нашей земле".

Вот что такое воля внутри, которую просто невозможно оккупировать. И я обращаюсь ко всем, кто несет в себе эту волю, на временно оккупированных территориях! В нашем Крыму, на Донбассе, в Мелитополе, в Мариуполе – везде, где ждут Украину. вернется, чтобы быть вместе. И единственное, что будет разделять украинцев – это щедро накрытый стол.

Я знаю: за этим столом будут все наши люди, которые сейчас за границей, но сохранили Украину в себе. Берлине, Праге или Токио сегодня скажут: "Слава Украине!" И мир ответит: "Героям слава!" Ибо с нами – наши друзья. И с первых минут этой войны Америка была с Украиной.

Я помню разговор с Джо Байденом после российского вторжения. Я помню разговор с Дональдом Трампом после его избрания. многих и разных разговорах всегда было единство в главном: Putin cannot win. Украина должна выиграть.

Я благодарю всех американцев за то, что эти слова приходились делами. Я не сомневаюсь, что новый американский Президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. две стороны. Это полномасштабная агрессия безумного государства против цивилизованной. что мы вместе с США способны на эту силу. Заставить Россию к справедливому миру. принципом "начнем с чистого листа". Потому что счет не 0:0. жизнь которых украла Россия.

И сегодня сердце Украины усеяно шрамами. Это имена наших павших героев. Не дай бог ни одной семье в мире пережить такие потери. Ни одному лидеру в мире я не пожелал бы испытать эти ощущения – в тот момент, когда передаешь награды посмертно. Видишь глаза матери, жены, ребенка воина, отдавшего жизнь за Украину, и слышишь от них: "Пожалуйста, пусть это все будет не зря". Тысячи наших ребят не ушли в небытие. Они с нами, они рядом, всегда, они смотрят на нас с небес. И мы не имеем права их подвести и не можем предать их подвиг и память.

И каждый день в следующем году я, все мы должны бороться за Украину, которая будет достаточно сильной, потому что только такую Украину уважают и слышат.

Я благодарю всех, кто в этом году был рядом с нами. Нашим партнерам, союзникам, лидерам. , что мы бок о бок. С кем несмотря на расстояние и разницу во времени мы работали, находили решения и получали результаты.

Чешская инициатива и миллион снарядов. Датская модель и сотни миллионов в наше отечественное производство. 27 сделок безопасности и 40 миллиардов в поддержку нашей армии. Европейский Союз и 50 миллиардов в поддержку нашей экономики. "Большая семерка" и решение о 50 миллиардах долларов замороженных российских активов. Это наша большая международная работа. Это наша великая международная победа. Благодарю партнеров, спасибо вам за это, спасибо команде. Армия, правительство, офис, парламент, регионы, общины, волонтеры. Всем, кто делает нашу страну крепче внутри, заботится о людях.

Благодарю всех, благодаря кому Украина стоит и выстоит. Преодолеет свой путь к миру, сильной Украине. И в Украину европейскую. И это уже не просто слова – это реальность, которая наступила в июне этого года с открытием переговоров по вступлению Украины в ЕС. Это и исторический результат. Этот путь уже необратим. И Украина будет в Евросоюзе. И однажды Украина будет в НАТО и усилит Альянс.

Усилит устойчивость мира. Единство Европы, определяющее судьбу каждого народа на континенте. И это единство должны уважать все. И Будапешт с Братиславой. Я знаю, и венгерский, и словацкий народы – на самом деле они с нами, с Украиной, с украинцами, на стороне правды. Правду должны признать и власти этих стран. Не нужно бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не устоит. Если сегодня Россия давит вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не станет вас убивать. Ибо русские боятся свободных. То, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при Путине, пошли в школу за Путина, пошли служить за Путина и гибнут за его больные идеи.

И потому так важно сегодня поддерживать все отстаивающие свободу народы. Кто не отдает ее в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, наступит день, когда все мы скажем: "Жыве Беларусь!" Дорогие украинцы, дорогие украинки!

Пусть 2025-й станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну. То, что хотел бы каждый из нас.

За каждым из нас – "Украина-мать". И она заслужила жить в мире. Я всем этим этого желаю. И как президент Украины, и как гражданин, я буду в следующем году делать для этого все. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок со мной вы – миллионы украинцев. Сильные. Свободны. Прекрасные. Независимые.

С Новым годом, дорогой народ! С Новым годом, Украина! Слава Украине!

Напомним, что 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, подчеркнув, что Украина уже второй год празднует этот великий христианский праздник вместе с большинством христиан мира. Он отметил, что то единение, которое сейчас испытывает украинский народ, есть воплощением самого духа Рождества.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 декабря поздравил еврейскую общину с началом Хануки, праздник, который также известен как "Праздник огней" или "Праздник восьми свечей". Глава государства принял участие в церемонии зажигания ханукальных свечей вместе с раввинами Украины, выразив приветствие и пожелание миру, радости и щедрой судьбы для еврейских семей. Он также поблагодарил общину за молитвы за Украину и ее народ.

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