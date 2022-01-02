Полиция Мариуполя включила песню "Батько наш Бандера": в сети показали видео

Управление Национальной полиции в Мариуполе утром в субботу, 1 января включило песню "Батько наш Бандера". Таким образом правоохранители присоединились к популярному украинскому флешмобу по случаю дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист и блогер Денис Казанский. По словам журналиста, ролик уже успел разойтись по ресурсам так называемой "ДНР", где вызвал панику.

"В Мариуполе управление Национальной полиции 1 января 2022 года включило песню "Отец наш Бандера". Видео уже разошлось по пабликам "ДНР", где прогнозируемо вызвало истерику", – написал блогер.

В свою очередь, автор видео, который снял на видео флешмоб полиции, отметил, что обычно с утра полицейские включают Государственный Гимн Украины.

Видео дня

Напомним, флешмоб "Батько наш Бандера" охватил Украину осенью 2021 года. Он начался с одноименной песни, которой львовские школьники поделились в ТіkТоk.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в честь 113-летия со дня рождения Степана Бандеры в центре Киева прошло традиционное факельное шествие. Акция завершилась под Офисом президента пением Гимна Украины.

Степан Бандера – лидер ОУН ("Организация украинских националистов"), один из ведущих идеологов украинского националистического движения 20-го века. Как активный деятель УВО ("Украинская военная организация") и ОУН имеет законодательно определенный статус "Борец за независимость Украины в 20веке".