Полицейские-коллаборанты пытаются сбежать с юга Украины в РФ, оккупанты их не пускают – ЦНС

На временно захваченных территориях юга Украины правоохранители-коллаборанты пытаются убежать от контрнаступления ВСУ на территорию России. Назначенные оккупантами "полицейские" боятся, что их заставят вступить в ряды оккупационной армии РФ.

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Об этом сообщили на сайте Центра национального сопротивления в понедельник, 8 мая. Кроме того, предатели имеют страх предстать перед украинским правосудием и попасть в тюрьму.

Такая ситуация с полицейскими сложилась во временно захваченных городах Херсонской и Запорожской областей.

"Многие коллаборанты из оккупационной "полиции" ТОТ Запорожья и Херсонщины уже написали рапорты на увольнение, планируя эвакуироваться на территорию РФ до начала украинского контрнаступления", – сказано в сообщении.

В то же время, по данным ЦНС, руководство оккупационной "полиции" не соглашается подписывать рапорты на увольнение. Коллаборантам-правоохранителям запрещают выезжать из населенных пунктов, где они "служат".

Более того, "полицейских" отзывают из отпусков.

"Во избежание встречи с ВСУ некоторые коллаборанты пытались договориться о госпитализации в местных больницах, но им это сложно сделать, потому что почти все койкоместа заняты ранеными российскими военными", – сообщили в Центре нацсопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченных Россией городах Запорожской области у оккупантов и местных коллаборантов началась паника из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. Поклонники "русского мира" пытаются уезжать подальше от линии фронта или убегают в Россию.

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