Вывозят на Донбасс или в Россию: в Силах обороны рассказали о судьбе эвакуированных коллаборантов

Во временно захваченных Россией городах Запорожской области у оккупантов и местных коллаборантов началась паника из-за предстоящего контрнаступления ВСУ. Поклонники "русского мира" пытаются выезжать подальше от линии фронта или убегают в Россию.

Видео дня

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона "Единые новости" в понедельник, 8 мая. По его словам, оккупанты пытаются запугивать местных жителей наступлением защитников Украины.

Как отметил Шершень, людей, которые соглашаются уехать, отправляют сначала в захваченный Бердянск, затем на территорию государства-агрессора России или распределяют по населенным пунктам временно оккупированной Донецкой области.

"Есть информация, что судьбе тех, кто выехал с помощью коллаборантов, не позавидуешь. Они попадают в Бердянск, который стал перевалочным пунктом, а дальше людей вывозят в РФ или рассредоточивают по Донецкой области", – рассказал военный.

По его словам, российские оккупанты очень напуганы, они даже запретили в захваченных городах массовые собрания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что военные оккупационные армии России хотят "эвакуироваться" из временно захваченных прифронтовых городов в Запорожской области. Для этого оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выехать вместе с местными, которым разрешена эвакуация.

Как известно, в Запорожье оккупанты срочно организуют эвакуацию. Назначенный россиянами гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил об "эвакуации" из 18 населенных пунктов вблизи линии фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!