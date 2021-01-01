Поклонская назвала Зеленского "удивительным человеком", вспомнив его выступление на тему Крыма

Нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская в Новый год вспомнила давнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в "Квартале 95" на тему Крыма и назвала его "удивительным и искренним человеком".

Фрагмент передачи она опубликовала 31 декабря в своем Telegram. В нем тогда еще актер Зеленский сыграл украинского президента, произносящего новогоднюю речь.

"Я обещаю, в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь", – говорил тогда нынешний украинский глава.

"Владимир Зеленский удивительный и искренний человек. С Наступающим! Улыбок, мира и благоразумия!" – иронично прокомментировала ролик Поклонская.

Напомним, в своей новогодней речи президент Зеленский обратился к жителям аннексированного Россией Крыма на русском языке. В частности, он отметил, что не хотел бы писать в интернете, что Крым – это Украина, а хотел бы сделать это в Ялте.

"На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказал гарант на украинском языке, а потом перешел на русский.

Также он предложил жителям временно оккупированных украинских территорий перевести часы на киевское время и отпраздновать Новый год вместе с Украиной.

"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком!" – закончил свою речь Зеленский.

При этом в России попытались острить по поводу такого предложения украинского президента. В частности Александр Молохов напомнил слова известной песни "Старинные часы" – "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", а Сергей Цеков назвал "наивным" желание Зеленского написать про "украинский Крым" на песке в Ялте.

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