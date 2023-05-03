Похолодание и заморозки: синоптик рассказала, когда ждать изменения погоды в Украине

Похолодание придет завтра, 4 мая, в западные и северные области Украины. На остальной территории ожидается теплая и приятная погода.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Так, в течение дня на западе и севере Украины температура воздуха опустится до +11... +15 градусов.

На остальных территориях будет солнечно и тепло – в среднем днем будет +16... +22 градуса.

"Атмосферный фронт, который принесет это небольшое похолодание, обусловит небольшие дожди только на западе и севере Украины. Временами дождь не будет долетать до земли, ограничится лишь увеличением облачности", – рассказала синоптик.

В Киеве завтра, 4 мая, осадки не ожидаются, однако погода будет достаточно облачной. Температура воздуха будет оставаться в комфортных пределах, но все же снизится до +16 градусов. В пятницу, 5 мая, в столице возможен небольшой дождь, а уже 6 и 7 мая в Киеве еще похолодает на несколько градусов.

"В ночь на воскресенье в окрестностях Киева возможны небольшие заморозки (уточню). А пока – солнце, 20 или за 20, завтра +16", – добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что в небе над Киевом заметили любопытное оптическое явление. Известно, что оно возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах.

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