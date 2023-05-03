В небе над Киевом заметили любопытное оптическое явление. Фото

В Киеве в среду, 3 мая, в небе можно наблюдать любопытное атмосферное оптическое явление – "гало". Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Его появление часто свидетельствует об изменениях погоды.

Так, около 11:00 из-за появления небольших облаков, в небе над столицей можно наблюдать интересное оптическое явление, которое появляется 70-120 раз в год – гало.

Известно, что оно возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего – в перисто-слойных облаках, реже – при других условиях.

Его самая распространенная форма – светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. В общей сложности известно несколько десятков разновидностей "гало" (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине его можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно преимущественно малозаметно. Яркое и заметное гало появляется 10-20 раз в год. Появление "гало" часто свидетельствует об изменениях в погоде – похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Киевом в ночь с 29 на 30 апреля увидели редкое явление – лунное гало, которое еще называют "знаком Бога". Считается, что оно несет определённое ознаменование.

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