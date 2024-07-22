Похолодание до +30 градусов: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 23 июля

Во вторник, 23 июля, жара понемногу начнет утихать. Температура воздуха иногда опустится до +30.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". В восточных, Сумской, днем и западных и Житомирской областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

На остальной территории без осадков. Впрочем, возможна переменная облачность.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С. В южной части ночью 19-24°С, днем воздух прогреется до 34°С.

В Киевской области синоптики осадков не прогнозируют. Возможна переменная облачность. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 14-19°С, днем 25-30°С. В Киеве ночью 17-19°С, днем 27-29°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что погоду на текущей неделе по Киевщине будет формировать поле пониженного давления, поэтому на небе будет больше облаков, но преимущественно без осадков, а вот в конце рабочей недели ожидаем местами кратковременные летние грозовые дожди.

"Температурные показатели к пятнице имеют тенденцию к незначительному снижению, а вот в выходные снова возвращаются дневные максимумы около 30°С", - резюмировали синоптики.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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