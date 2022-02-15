Знаете, меня очень удивляет тот вопрос, что анализируя российско-украинскую войну, и вот новую ее активную фазу, большинство экспертов говорит о том, что ждет Украину, чуть меньше анализируют влияние войны на Европу и почти никто не говорит о том, что сделает российско-украинская война с РФ.

Нет, понятное дело о санкциях, которые ударят по РФ, говорят все. Я же предлагаю заглянуть чуть-чуть дальше за красивую ширму, под названием "Россия".

Многие, используя навязанный россиянами нарратив "Россия" уже и забыли, что собой представляет эта страна. Ну, это как за слово "Донбасс" спрятали административную территорию Луганской и Донецкой областей, так и за слово "Россия" спрятали Российскую Федерацию.

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Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального подчинения, автономной области, автономных округов — равноправных субъектов Российской Федерации. При этом в Российской Федерации отсутствует Российская или Русская Республики. В РФ есть республики многих национальностей, но, вот для россиян или русских, республики не нашлось.

Под названием "Россия" подразумевается, что там живут все русские люди, эдакий мир русских людей. На самом деле, на России-РФ нет территории, которая бы официально принадлежала русским или россиянам. Поэтому, когда мы говорим "русские" следует говорить — граждане Российской Федерации, так как в состав Федерации входит много национальностей из которых собственно и состоят Республики.

И говоря "Россия" многонациональный мир РФ тихо задвигали на задворки, выводя вперед национальность, которая на РФ почему-то считается главной и основной, — русских — но, при этом, у нее даже нет своей республики, гимна, территории.

Сама РФ довольно молодая страна. Ее рождение произошло 12 июня 1990 года, когда на первом съезде народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики была принята Декларация о независимость РСФСР от СССР.

И только 25 декабря 1991 года Верховным Советом РСФСР был утвержден и вступил в силу Закон РСФСР "Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". Так РСФСР было переименовано в РФ-Российскую Федерацию. Но, что интересно с 25 декабря 1991 года переименованная или нет, но эта субстанция не имела правового основания, чтобы называться "Федерацией". И все субъекты, оказавшиеся в границах РСФСР, а потом РФ, удерживались там незаконно.

Да-да, ведь только 31 марта 1992 года между субъектами Федерации был подписан Федеративный договор — нормативный договор, а вернее совокупность нескольких договоров, о том, как регулируются отношения между всеми субъектами, оказавшимися после распада СССР в границах влияния РСФСР, а потом РФ.

Федеративный договор состоит из трех самостоятельных договоров о разграничении предметов ведения и полномочий внутри Федерации между федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации, объединенных в группы, регулирует общественные отношения в сфере построения Федерации и взаимоотношения ее с субъектами, а также отношениями между субъектами Российской Федерации.

Этот Договор был подписан представителями Российской Федерации (Кремлем) с одной стороны и представителями субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей, автономий) с другой, всех, кроме Татарстана и Чечено-Ингушетии. Этот Договор был включен в Конституцию РФ 10 апреля 1992 года, лишив всех подписантов права на его расторжение и выход из состава РФ.

Данный Договор фактически детище Ельцина. И уже давно позабыли, почему его подписывали, почему субъекты федерации лишены права покидать "теплые объятья родины", права выбора свободы и аутентичности.

Так, все народности, оказавшиеся волей судьбы на территории РСФСР, а потом РФ, стали называться "русские" или "россияне". Подписанты Договора: Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Горный Алтай, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республики Калмыкия — Хальмг Тангч, Карачаево-Черкесская Советская Социалистическая Республика, Республика Карелия, Коми Советская Социалистическая Республика, Марийская Советская Социалистическая Республика — Республики Марий Эл, Мордовская Советская Социалистическая Республика, Республики Саха (Якутия), Северо-Осетинская Советская Социалистическая Республика, Республика Тува, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чувашская Республика – навсегда потеряли свое право на самоопределение, хотя на момент распада СССР они его имели наравне с Украиной и другими постсоветскими странами.

Не успели сбежать? Не захотели? – это их дело. Но, если в Договоре о создании СССР у каждой республики было право выхода из состава СССР, то вот в Договоре о создании РФ такого права ни у кого нет.

Но, как говорится, каждый кузнец своего счастья. Но, вот хочу напомнить читателям главный аспект этого действа, который остался за кулисами и о котором в РФ стараются не вспоминать. После распада СССР и обретения постсоветскими республиками свободы от эРФии и Кремля, те субъекты, что остались в границах РСФСРии и РФ стали роптать, мол, а как же так, и мы хотим свободу и независимость от Москвы. Да-да, в регионах были достаточно сильные так называемые "сепаратистские" настроения.

Почему так называемые и "сепаратистские" в кавычках, спросите вы. А как по-другому. Ведь федерализация по-русски происходила 2 года после обретения свободы и независимости РСФСРии. То есть по сути все субъекты с момента распада СССР имели полную свободу выбора и называть их желания не быть в составе РСФСР или РФ, нельзя называть сепаратизмом.

А вот Договор о включении их в состав РСФСР и РФ, это фактически оккупация. Ведь выбора у них не было. С момента образования РСФСР и РФ в Чечне не признавали распространение суверенитета РФ на территорию Чечни. И будь у Чечни право выбора, она бы стала независимой, как мы, Украина. Но, право выбора и независимости Чечни было подавлено войной и смыто кровью.

В Татарстане так же не признавали суверенитет РФ на территории Татарстана собрались вводить собственную валюту и отказались платить налоги в республиканский бюджет. Борису Ельцину с трудом, обманом и подкупом удалось убедить глав регионов подписать Федеративный договор. Главам республик платили щедро и чаще валютой.

Татарстан вошел в РФ только в 1994 году, когда был заключен Договор "О разграничении предметов ведения между органами государственной власти РФ и Республики Татарстан и взаимном делегировании полномочий".

Вопросы независимости от Кремля поднимали в Сибири, на Урале, на Кубани, Ставропольский край регулярно "шумел" "не хотим кормить Москву". И как вы думаете, что будет, если Кремль ослабнет. Из-за войны с Украиной, из-за санкций? Что будет после первых горящих русских танков и самолетов, получивших горячий поцелуй современного оружия?

Вот смотрите, я постоянно пишу о том, что кремлевские пропагандисты постоянно делают ошибки, создавая фейки и пропаганду на каких-то советско-российских клише, ну, то есть они в пропаганде всегда используют образ и мысли жителей эРэФии.

Что мы слышим из РФ сейчас? — паника в Украине, нет спичек и соли, украинцы бегут из Украины… А в это время украинцы считают, сколько можно выручить денег сдав на цветмет российский танк, нервничают, подсчитывают плотность внесения бурятского удобрения в наши черноземы и скупают оружие.

Да из Украины выехали олигархи, некоторые депутаты и бизнесмены, которые поддерживают РФ и имеют открытую и скрытую пророссийскую позицию. То есть те, кто орет "Россия наш брат", но при этом спасается от "братской дружбы" в Германии или в Италии.

Проукраинские партии, депутаты и бизнесмены находятся в Украине.

Украинцы создают теробороны, обучаются вести бой, оказывать первую помощь, при этом ходят в кино, музеи, а в магазинах есть все от заморских фруктов до украинских бурячкив. Никто не штурмует магазины. Никто не давится в очередях за солью и спичками, а вот в магазинах семян и агропродукции реально не протолкнутся. Мы европейская нация, а не гопота замоскворецкая.

Есть ли в Украине паникеры? Есть, которые, кстати, еще после прошлой паники спички не использовали, не выбрасывать же их, они же хозяйственные, поэтому эти запасы просто не помещаются в прошлые. Панику решили перенести.

И вот теперь подумайте, что ждет РФ в случае увеличения их агрессии в нашу сторону: санкции, отключение РФ от SWIFT, куча гробов, дефицит продуктов в магазинах, безработица…

Кстати, россияне, ну, граждане РФ, это все обговаривают, и да, полным полна коробушка пропаганды и победобесия, но яйки уже жим-жим. То есть хотят они, не хотят, нравится им, не нравится, но им приходится мыслить реалистично и практично: где брать деньги и еду, Зин, когда нас головой в корзину, Зин?

"В связи с угрозами "западных партнеров" отключить РФ от SWIFT, множество экспертов высказываются о тех проблемах, с которыми мы можем столкнуться, но все они лежат в области экономики. Кто-то говорит о том, что денежные переводы будут долго осуществляться, кто-то успокаивает – раньше без SWIFT обходились и сейчас обойдемся. В Госдуме, так вообще объявили, что отключение от SWIFT очень полезно. Понятное дело, что полезно, ведь у депутатов мешки с деньгами под кроватью, а как народ, как быть нам?" — рассуждают россияне в соцсетях.

"Импортозамещения мы уже покушали, полезное, красивое, но почему-то хочется блевать".

О том, что РФ накроет экономическим кризисом, на РФ пока еще уверено меньшинство, думающее меньшинство.

И вот, когда Москва начнет тонут, субъекты федерации захотят спастись. Сепаратистских настроений на РФ уже много, их с лихвой хватит, чтобы поджечь РФ изнутри.

Интересно, сдержит ли состряпанный ЦК КПССниками Договор, на который так уповают в эРэФии, убеждая себя, что никто и никуда не побежит и убежать не сможет? Я думаю, что нет. Более того, изучив документы, собираюсь написать пару текстов с советами для субъектов федераций по поводу того, как и куда посылать Кремль.

Москва будет требовать "кушать дай" от Ставрополья, которое укатали военными полигонами и танками. Москва будет давить россиян налогами, чтобы были деньги на войну и на дань Кадырову. Москва будет паковать россиян на фронт, в тюрьмы и в гробы, кого куда получится. Естественно, субъекты федерации завопят "нам то оно зачем" и попробуют найти лазейку, чтобы улизнуть с "Титаника".

Не за горами отряды ополчения Республики Адыгея, Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Горный Алтай, орущие "не будем кормить Москву и умирать за русских". Да-да, если бы вы знали, как быстро горящий танк с бурятами в середине, отбивает охоту "на Берлин".

Джавелин богопомазанный и животворящий, быстро излечивает скрепостание от победобесия.

Но, вот то, что я вам описала, это второй "приход" для РФ. Первый будет банальным.

Да, все эксперты, в том числе и военные, экономический кризис, дефолт, нехватку продовольствия не считают самой важной проблемой для РФ. РФ готова пережить самый жесткий экономический кризис, — считают в Госдуме. Даже полное обезденижевание, полную остановку производств, и полное отсутствие продуктов питания в магазинах? — недоуменно спрашиваем мы, а потом вспоминаем о скрепной российской традиции кушать себе подобных, и улыбаемся — а пусть будет!

Первое с чем столкнется РФ в случае отключения от системы.

Но, и это не самая большая проблема РФ, хотя, там SWIFT и посредствующим экономическим кризисом, это с погромами.

Россияне будут мародерить. Россияне будут убивать за еду. Это одна сторона медали, но не с совсем точным определением ситуации. Думаю, что многие из них просто не успеют или падут жертвами более крупных банд-конгломераций. Русские не умеют объединятся, а вот мигранты-да. Поэтому пока русские-рускоговорящие будут убивать таких же, как они и есть друг друга, их быстро зачистят сегодняшние мигранты.

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Правильнее сказать: во всех городах РФ будут погромы, в русских будут убивать мигранты из Чечни, Дагестана, Киргызстана, Таджикистана, Китая и других "братских" и "дружественных" субъектов.

На сегодня все города РФ имеют преобладающее большинство состоящее из организованных групп мигрантов. В любой российской школе пропорции русских и лиц восточно-кавказской национальности 20 на 80 процентов.

Уже сейчас по РФ каждый день фиксируется все больше и больше преступлений, совершенных так называемыми мигрантами-гастарбайтерами в отношении русскоговорящих лиц.

Как только РФ получит первых жареных бурят и первые бои не в пользу РФ, всю территорию РФ охватят мародерства, изнасилования и убийства, которые будут совершать, скажем, там не типичные русские по отношению к типичным русским.

Первыми падет Москва и Питер, дальше просто рассыплется, как карточный домик. Мигранты –гастарбайтеры из не типичных русских (выходцы из Чечни, Дагестана, Таджикистана и так далее) просто вырежут все русскоговорящее, разграбят все, где они сейчас работают и заберут у россиян все, где они сейчас живут.

Знаете. Вот в Каневе сейчас очень много москвичей и питерцев. Они снимают здесь квартиры и живут, говорят, очень нравится, красиво, чисто, вкусно, не дорого, а свои квартиры там они сдают гастарбайтерам, чаще не одному, а коллективу или семьям, так как цена на жилье просто огромная.

Живут у нас в Украине, которую хотят любой ценой загнать в свой гадюшник. Ругают Украину. Ненавидят Украину. Рассказывают местным жителям, как хорошо у них на РФ и как будет хорошо здесь, когда Путин "вырежет всех нациков". А еще регулярно совершают кражи. Каневский суд вот рассмотрел дело в отношении кражи, совершенной гражданином РФ, проживающим в Каневе. Он украл продукты из АТБ. Послал охранника и ушел. Вычислили по видеокамерам. Задержали и лучший в мире украинский гуманный суд дал ему в наказание за такое поведение 120 часов общественных работ. Что он здесь делает это великий русский? Он еще официально не оккупант. А уже ворует.

Это сущность русского. И этой своей гнилой душонкой они пропитали все вокруг. И обратка-бумеранг прилетит такая же, как они сами.

Мигранты-гастарбайтеры, "черные", "чурки", "обезьяны", "таджи", "деги", как их называют "скрепные и чистокровные россияне" просто тихо оккупировали РФ. Просто тихо заполнили города. Кстати, на РФ все вывески уже дублируются на таджикском или чеченском — и ждут хотя бы маленькой слабинки.

И когда Путин ослабит РФ войной настолько, чтобы в стране это почувствовали на РФ пыхнет так жестко, что даже представить страшно. Об этом пока говорят тихо. Еще бы, такие мысли идут в разрез с миграционной политикой Путина, который предложил привлечь на Россию еще 2 млн иностранных рабочих, якобы в связи с дефицитом кадров в строительной отрасли.

И вот, знаете, последняя новость из РФ полностью подтверждает написанное: в подмосковном городе Истра четыре не типичных русских мигранта (на РФ нельзя писать национальность убийц), убили во время ограбления магазина кассира.

И это только начало. Что ж, РФ, нагло и по хамски слепленной из "республик" путем шантажа и подкупа, загнавшей людей в тюрьму народов, разделившей людей на касты и вылепившей из говна и палок "великого русского скрепного" человека, приходит конец. А может она возвращается к своим истокам? Ведь на самом деле не было никаких русских, был Московский улус золотой Орды.

Что интересно, на РФ наказывают тех, кто заявляет о преступлениях, совершенных мигрантами, а еще что интереснее, так это то, что на России уже существует целый конгломерат масс-медиа, который действуя согласно темникам, оправдывает совершенные мигрантами преступления и пытается навязать обществу мысль о том, что жертвы иностранцев чуть ли не сами виноваты в произошедшем. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица! — это высказывание насильника и убийцы Путина россияне как-то остро восприняли на свой счет.

А ведь если на РФ уничтожат всех русских-русскоговорящих — и что странно, их там никто и не защищает, Путин занят Украиной — то свято место пусто не будет, их места, работу и квартиру тут же займут выходцы из Таджикистана, Чечни и других Азии, ну и китайцы.

И вот тогда регионы и республики, входящие сегодня в состав РФ, резко примут решение бежать и нового гетто.