Пограничники задержали россиянина, незаконно переправлявшего мужчин из Украины за границу. Фото

В Украине задержали мужчину, который занимался незаконным вывозом военнообязанных украинцев за границу. Оказалось, что он – гражданин России.

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Мероприятия по разоблачению нарушителей прошли нв Одесщине. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Уклонистов заметили на Кучурганском лимане (водохранилище на реке Кучурган, расположенное на границе Приднестровья и Одесской области).

Пограничники обнаружили резиновую лодку с тремя пассажирами, которые планировали незаконно пересечь границу.

В то же время организатором такой услуги по перевозке оказался 29-летний россиянин из Приднестровья.

От него "клиенты" получали инструкцию за $3000 на криптокошелек с каждого.

"Но бегство обернулось провалом: водителю плавсредства грозит уголовная ответственность, другим задержанным – административная", – добавили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацполиции известили о масштабной операции по перекрытию незаконных каналов переправки военнообязанных мужчин через границу. Спецмероприятия провели по всей стране – с более чем 600 обысков и разоблачением злоумышленников.

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