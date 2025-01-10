Нацполиция проводит масштабную операцию по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу: проходят сотни обысков. Видео

Специалисты Национальной полиции Украины взялись за проведение масштабной операции по перекрытию незаконных каналов переправки военнообязанных мужчин через границу. Специальные мероприятия проходят по всей стране – с сотнями обысков и разоблачением злоумышленников.

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Об этом 10 января сообщила пресс-служба НПУ. В официальных соцсетях обнародованы некоторые кадры, показывающие задержание организаторов схемы и уклонистов на границе. Те рассказывают, как просто "шли на рыбалку" и сколько за это заплатили.

Отмечается, что оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 600 обысков.

"И это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу", – предупредили правоохранители.

Речь идет о разоблачении организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в незаконном пересечении границы сотням украинских мужчин призывного возраста. Мероприятия продолжаются во всех областях Украины.

В НПУ отметили, что детали этой спецоперации будут обнародованы по завершении всех следственных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь Тису на лодке. За трансфер, который должен был привести его в Венгрию, он заплатил $8500, а в поездке его сопровождали двое подростков.

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