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Нацполиция проводит масштабную операцию по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу: проходят сотни обысков. Видео

Марина Лисничук
Общество
1 минута
4,9 т.
Нацполиция проводит масштабную операцию по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу: проходят сотни обысков. Видео

Специалисты Национальной полиции Украины взялись за проведение масштабной операции по перекрытию незаконных каналов переправки военнообязанных мужчин через границу. Специальные мероприятия проходят по всей стране – с сотнями обысков и разоблачением злоумышленников.

Видео дня

Об этом 10 января сообщила пресс-служба НПУ. В официальных соцсетях обнародованы некоторые кадры, показывающие задержание организаторов схемы и уклонистов на границе. Те рассказывают, как просто "шли на рыбалку" и сколько за это заплатили.

Отмечается, что оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 600 обысков.

"И это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу", – предупредили правоохранители.

Речь идет о разоблачении организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска.

Нацполиция проводит масштабную операцию по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу: проходят сотни обысков. Видео

По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в незаконном пересечении границы сотням украинских мужчин призывного возраста. Мероприятия продолжаются во всех областях Украины.

В НПУ отметили, что детали этой спецоперации будут обнародованы по завершении всех следственных действий.

Нацполиция проводит масштабную операцию по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу: проходят сотни обысков. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь Тису на лодке. За трансфер, который должен был привести его в Венгрию, он заплатил $8500, а в поездке его сопровождали двое подростков.

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