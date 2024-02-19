Пограничники получили от 'Стального фронта' Ахметова партию тепловизоров и оптику на 6 млн

Бойцы пограничной службы, которые сейчас сдерживают врага по донецкому направлению, получили 90 единиц высококачественной оптики: 30 приборов ночного видения, 30 тепловизоров и 30 биноклей. Стоимость переданной техники – 6 млн грн, бойцы получили ее от инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

"Мы выполняем боевые задания на востоке нашей страны, наши ребята стоят на нулевых позициях, и им нужна именно такая оптика – ведь это "глаза", которые помогают обнаруживать врага при контактных боях и предупреждать опасность. Поэтому мы очень благодарны "Стальному фронту" за эту помощь", – говорит майор Андрей Лебедь.

В "Стальном фронте Рината Ахметова" обещают: помощи будет больше, ведь без нее бойцам гораздо труднее сдерживать постоянные атаки врага.

"Третий пограничный отряд сейчас выполняет боевые задания в самых горячих точках нашего фронта. Когда ребята попросили оптику, мы сразу откликнулись. Надеемся, что это поможет ребятам отстаивать нашу родину", – говорит представитель инициативы Александр Водовиз.

Напомним, с начала большой войны в Украине Ринат Ахметов и его бизнесы направили на помощь стране, военным и мирным уже более 7,6 млрд грн (свыше $223 млн) за 24 месяца полномасштабного вторжения. Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, громад и защитников Мариуполя.