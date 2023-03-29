Погоду будет определять антициклон: синоптик рассказала, когда ждать потепления в Украине

В четверг, 30 марта, в Украине сохранится холодная погода, однако осадки прекратятся. Небольшое временное потепление ожидается к выходным.

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Такой прогноз озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в ближайшие дни погоду в нашей стране будет определять антициклон Liliosa, который придет на смену снежному циклону и местами "посветит солнцем".

В частности, 30 марта в большинстве областей осадков не предвидится. Только на востоке остатки атмосферного фронта еще принесут мокрый снег.

Ветер постепенно утихнет, разве что в центральных и восточных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять 0... -5 градусов мороза, местами, при прояснениях, до -6... -9 градусов.

В течение дня потеплеет до +4... +10, в западных областях до +7... +12 градусов. Холоднее всего будет на востоке, днем +1... +4 градуса.

В Киеве еще будет холодно, но ясно. Без осадков. Ночью -1... -4, днем +4... +7 градусов. Утром и вечером может быть скользко, предостерегла синоптик.

По прогнозу Натальи Диденко, в пятницу и субботу, 31 марта – 1 апреля существенно потеплеет, но это "скромное потепление" – еще не окончательное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Последняя неделя марта принесла в Украину ухудшение погоды. Температура воздуха местами упала до -12, в страну пришел дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 25 м/с.

– По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. Конец месяца порадует почти летними температурами.

– По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.