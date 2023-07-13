Погодные 'качели' не прекратятся: синоптики рассказали, чего ждать до конца недели в Украине. Карта

В Украине до конца недели погода будет нестабильной. Так, в четверг и пятницу в некоторых областях ожидаются дожди, а иногда и сильные ливни, в субботу-воскресенье погода будет преимущественно сухой и теплой.

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До конца недели в Украине также будут чередоваться жаркие и прохладные дни. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В четверг, 13 июля, погода в Украине будет преимущественно сухой и теплой, с температурой воздуха в пределах +28…+32 градуса. Осадки и более холодная погода будет на западе – +23…+26 градусов. Синоптики также предупреждают, что в Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Львове и Ивано-Франковске вероятны сильные ливни с грозами.

В пятницу, 14 июля, на всей территории Украины ожидаются дожди. Температура воздуха в среднем составит +23…+26 градусов. Теплее будет на юге Украины, а именно в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидается +29…+31 градус тепла.

В субботу, 15 июля, в Украине будет преимущественно сухая и теплая погода, без сильной жары и чрезмерной прохлады. Так, в среднем температура воздуха будет составлять +26…+29 градусов. Небольшие дожди возможны только в некоторых восточных областях.

В воскресенье, 16 июля, по всей территории Украины ожидается сухая и теплая, а иногда жаркая погода. Немного прохлады ожидается в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – +24…+26 градусов. В остальных областях — +29…+32 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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