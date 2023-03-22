В Украину ворвется тепло до +24 градусов, но в марте еще возможен снег: синоптик предупредил о "сюрпризах"

В Украине с 23 марта ожидается повышение температуры воздуха. Период потепления закончится в конце месяца, на смену ему придет холодная погода – даже со снегом в отдельных регионах.

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Однако похолодание не будет длительным. Об этом на своей странице в Facebook 22 марта сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Он считает, что в большинстве областей потепление будет ощущаться уже с четверга, 23-го числа. Погода будет солнечной. В этот период в некоторых областях может быть даже до +19...+24 градусов тепла.

"Впрочем, периодически будут и ливни, иногда даже с грозами, но ближе к концу марта еще возможно существенное похолодание, местами даже снег", – написал Щедрин.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 23 марта максимальная температура днем на западе и в центральных регионах поднимется до +17 градусов. Без существенных осадков, только в Крыму возможен небольшой дождь.

24 марта температура воздуха повысится еще больше во всех областях (на западе до +19).

25 марта практически по всей стране пройдет небольшой дождь (кроме востока и юга). Температура максимум до +16 в южных областях.

26 марта несильные осадки ожидаются уже по всей Украине. Воздух в среднем прогреется до +15 (в Одесской, Запорожской областях – до +16 градусов).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В апреле-2023 в нашей стране ожидается переменчивая погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет пасмурнее, чем март.

– По данным Wisemeteo, эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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