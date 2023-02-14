Синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине на Сретение: прогноз по областям. Карта

В Украине на востоке и юго-востоке погода в среду, 15 февраля, на праздник Сретения, будет неприятной, с сильным ветром, снегом или мокрым снегом. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится, а ветер будет умеренным.

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Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко в Facebook. Температура, по ее данным, будет колебаться в пределах +1...+5, в восточной части может быть 0...-3 градуса мороза.

В восточных областях, на юго-востоке, на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине – налипание мокрого снега, штормовые порывы ветра.

"На остальной территории Украины существенные осадки – вряд ли, в западной части даже будет солнышко, ветер северных направлений – умеренный", – написала эксперт.

В Киеве 15 февраля – облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами возможен небольшой снег. Воздух в столице в этот день прогреется до +1...+3 градусов.

Синоптик добавила, что народные приметы говорят: если на Сретение будут оттепели, то в дальнейшем вполне вероятны морозы.

Отметим, что Украинский гидрометеорологический центр сообщает: наиболее холодно в среду будет на востоке (ночью в Луганской области может быть до -4 мороза). А самая высокая температура прогнозируется на западе страны. Днем там термометры покажут даже до +6 градусов тепла.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предупредила, что погода в Украине может компенсировать все теплые дни, которые были среди зимы, в феврале или марте.

– В то же время народный синоптик Владимир Деркач считает: в третьей декаде февраля может быть от двух до четырех дней мороза, но потом днем уже будет чувствоваться дыхание весны.

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