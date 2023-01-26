Весна будет ранней: народный синоптик рассказал о погоде в феврале

Февраль 2023 года в Украине вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимним. Тенденция к переменчивой погоде сохранится, несколько дней холода будет сменять относительно теплая, как для этого времени года, погода.

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В третьей декаде месяца тоже ожидается от двух до четырех суток мороза, но потом днем уже будет чувствоваться дыхание весны. Таким прогнозом поделился народный синоптик Владимир Деркач, передает "Полісся".

Он считает, что в начале февраля в нашей стране могут наблюдаться слабые осадки. Дождь это будет или снег – зависит от температуры. Ближе к середине первой декады осадки перерастут в интенсивные.

"В этот период зима покажет свой характер – два-три дня будут достаточно холодными. К концу первой десятидневки несколько потеплеет, осадки прекратятся", – прогнозирует народный синоптик.

Во второй декаде ожидается медленное повышение температуры, осадков не будет много. Ночью на большей части Украины будет небольшой минус, днем – около нуля.

Третья декада продолжит тенденцию ночных минусов и преимущественно плюсов днем. В середине этой десятидневки возможно непродолжительное похолодание. "Но днем уже будет чувствоваться дыхание весны", – написал Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве 18 января был зафиксирован очередной температурный рекорд этой зимы. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

– В феврале ожидаются сильные магнитные бури. В это время многие люди испытывают головные боли, мигрени, усталость, потерю сил, проблемы со сном и повышенное давление.

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