В Украине в канун Нового года ожидают дожди и плюсовую температуру

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Появился дождливый прогноз погоды на 31 декабря

В канун Нового года, 31 декабря, погода в Украине будет теплой, а на западе страны пройдут дожди.

Об этом сообщается в прогнозе на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в среду осадки ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

Самой теплой погода будет днем на юге Украины – от +9 до +13 градусов. На востоке воздух прогреется от +2 до +5, в центральной части и на севере страны – от +4 до +8 градусов.

В западных регионах термометры днем покажут от +4 (+3 в Ивано-Франковской области) до +7 (+8 на Закарпатье) градусов.

Погода в Украине 31 декабря

Что касается погоды в Киеве и области, осадков там не прогнозируется. Днем ожидается от +6 до +8, ночью от +4 до +6 градусов.

Погода в Киевской области
Прогноз на 5 дней

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Синоптик Наталья Диденко заявила, что 31 декабря и 1 января погода в Украине в большинстве регионов будет весенней. Температура воздуха в дневное время в некоторых населенных пунктах достигнет +10 градусов.

  • В первый день 2021 года будет тепло и дождливо, так как погоду в Украине будет формировать циклон с юго-запада Европы.

  • В начале января-2021 и на Рождество в Украину придет похолодание до -14 градусов, считают в отделе метеопрогнозов Укргидрометцентра.

  • Народный синоптик Владимир Деркач также говорил, что в январе 2021 года в Украину придет холод. По его мнению, он будет непродолжительным.

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