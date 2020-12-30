В Украине в канун Нового года ожидают дожди и плюсовую температуру
В канун Нового года, 31 декабря, погода в Украине будет теплой, а на западе страны пройдут дожди.
Об этом сообщается в прогнозе на сайте Укргидрометцентра. По данным синоптиков, в среду осадки ожидаются в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.
Самой теплой погода будет днем на юге Украины – от +9 до +13 градусов. На востоке воздух прогреется от +2 до +5, в центральной части и на севере страны – от +4 до +8 градусов.
В западных регионах термометры днем покажут от +4 (+3 в Ивано-Франковской области) до +7 (+8 на Закарпатье) градусов.
Что касается погоды в Киеве и области, осадков там не прогнозируется. Днем ожидается от +6 до +8, ночью от +4 до +6 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Синоптик Наталья Диденко заявила, что 31 декабря и 1 января погода в Украине в большинстве регионов будет весенней. Температура воздуха в дневное время в некоторых населенных пунктах достигнет +10 градусов.
В первый день 2021 года будет тепло и дождливо, так как погоду в Украине будет формировать циклон с юго-запада Европы.
В начале января-2021 и на Рождество в Украину придет похолодание до -14 градусов, считают в отделе метеопрогнозов Укргидрометцентра.
Народный синоптик Владимир Деркач также говорил, что в январе 2021 года в Украину придет холод. По его мнению, он будет непродолжительным.