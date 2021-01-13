Зимняя погода в Украине продлится недолго: синоптик сказал, когда придет потепление

Зимняя погода в Украине, которая пришла в страну в ночь на 13 января, продержится чуть более недели – уже с 20 января ожидается легкое потепление и "плюсовая" температура днем.

Об этом заявил украинский синоптик Роман Мурмыло, передает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал эксперт, "сначала ночью будет -3… -8 градусов, потом ближе к нулю, а днем – плюсовые температуры".

Синоптик считает, что до конца зимы погода в Украине еще не раз может уходить и в "минус", и в "плюс".

"Должны быть регулярные вторжения холода, как и вторжения тепла", – отметил Мурмыло.

Подобная нестабильная погода зимой наблюдается несколько последних лет. Как прогнозирует синоптик, такие волны тепла и холода будут встречаться все чаще и чаще.

Более детально о прогнозе погоды от Романа Мурмыло читайте в нашем материале по ссылке.

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