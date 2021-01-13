В Карпатах объявили штормовое предупреждение, возможно схождение лавин

Синоптики предупредили об ухудшении погоды и опасности схода лавин в Карпатах 13–14 января.

Соответствующая информация опубликована на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook. Туристам в этот период посоветовали воздержаться от походов на высокогорье и в горы.

13 января в Украинских Карпатах наблюдались такие погодные условия, по данным снеголавинных станций:

"Пожежевская" – температура воздуха -9,3°С, ветер юго-западный, 8-11 м/с, облачно, высота снежного покрова 24-50 см, снег вьюжный, стабильный;

"Плай" – температура воздуха -8,4°С, ветер юго-западный, 7-9 м/с, снег, туман, высота снежного покрова 31-61 см, снег свежий, пылеобразный, хорошо закреплен;

"Драгобрат" – температура воздуха -9,3°С, снег, высота снежного покрова 32 см.

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей в этот день объявили умеренную снеголавинную опасность (ІІ уровень).

На 14 января в Карпатах объявили штормовое предупреждение.

По сообщению синоптиков, значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень) из-за снегопадов и метели ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Сход крупных и средних лавин возможен при низких дополнительных нагрузках, говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что период с сильными морозами, которые пришли в Украину, будет недолгим. Уже с 20 января ожидается легкое потепление, температура снова начнет повышаться, рассказал синоптик Роман Мурмыло.