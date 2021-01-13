День Василия в Украине пройдет с морозами и снегом: прогноз синоптика

В день Василия, 14 января, погода в Украине будет морозной ночью и местами еще более снежной.

В частности, осадки в четверг ожидаются в западных областях, на севере и Винниччине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее прогнозу, в этот праздничный день восточная часть, южная, большинство центра страны освободятся от осадков и там будет сухо. Однако в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег. А на дорогах по Украине – гололедица.

Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -2... -7 градусов, на севере местами до -10. Днем на Василия предполагается -1... -5 градусов, в южной части около нуля.

Погода в Киеве 14 января тоже, вероятно, будет снежной. Такие осадки ожидаются ближе ко второй половине дня или вечером. Ночью в столице столбики термометров покажут -3... -5, а днем -2... -4 градуса.

"Серьезный холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15 января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января будет составлять -13... -20 градусов, местами возможно до -20... -22", – предупредила синоптик.

Отметим, что 14 января верующие в Украине и других странах чтят память святителя Василия Великого, а накануне отмечается Васильев вечер или Щедрый вечер. О том, что нельзя делать в праздник – читайте в материале.

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